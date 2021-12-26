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MLB／名人堂前期開票 「老爹」歐提茲得票率逾8成

記者陳宛晶／綜合報導
「老爹」歐提茲。歐新社
「老爹」歐提茲。歐新社

本屆共有30人挑戰名人堂，誰能成功取得入場券？目前以「老爹」歐提茲（David Ortiz）的情勢最樂觀，在已揭曉的62張選票中，有逾8成都有勾選歐提茲。

今年多了13位退休滿5年的球員參戰，合計30人角逐名人堂資格，選票於美國時間11月22日寄出，投票期限至12月31日，將於1月25日公布票選結果，近400張選票目前共有62張選票「亮票」，僅佔總票數的16.6％。

BBHOF Tracker追蹤目前亮票結果，根據已揭曉的62張選票，歐提茲得票率達到81.5%、排名第一，同樣首度參與票選的「A-Rod」羅德里奎茲（Álex Rodríguez）則是49.2%。

大聯盟最具爭議的「禁藥世代」今年邁入最後一年票選資格，克萊門斯（Roger Clemens）、邦茲（Barry Bonds）目前得票率都是73.8%，席林（Curt Schilling）為69.2%，距離75%門檻不遠，索沙（Sammy Sosa）則是15.4%；若4人這回還是未能闖關，也將從票選名單除名，想晉身名人堂必須另覓途徑。

紐約媒體克拉皮許（Bob Klapisch）也是亮票者之一，他的10人勾選名單包括邦茲、克萊門斯、席林、歐提茲、赫爾頓（Todd Helton）、瓊斯（Andruw Jones）、羅倫（Scott Rolen）、薛菲爾德（Gary Sheffield）、華格納（Billy Wagner）、肯特（Jeff Kent）。

投給了歐提茲，卻未投給A-Rod，克拉皮許也給出他的解釋，「那些認為歐提茲18年前藥檢未過不該進入名人堂的人，再想想吧！大聯盟是在2004公告禁藥清單，而他從2004到生涯結束的2016年，不曾被驗出藥檢陽性反應。」而A-Rod是在2014年因禁藥案遭禁賽整季。

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