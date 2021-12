籃球名人堂22日公布2022年梯提名 者,其中年資首度符合資格的包括退役馬刺 傳奇吉諾布里(Manu Ginobili),還有球員時代以得分見長的前鋒錢伯斯(Tom Chambers)等人。

籃球名人堂現有規定為退休 期滿四個賽季,除了上述兩位球員外,知名退役老裁判克勞佛(Joey Crawford)也在首次提名之列,他過去最知名的當然非屬鄧肯(Tim Duncan)「微笑吃T」事件。

