NBA／柯瑞打破三分球紀錄 艾倫被超越後場邊擁抱致意

過去兩戰三分球合計29投僅8中的柯瑞 (Stephen Curry),今天作客曾讓他創下單場54分紀錄的麥迪遜廣場花園,距離歷史三分球紀錄僅差2球的柯瑞沒有夜長夢多。

柯瑞先是在首節10分56秒轟進29呎遠的大號三分,達成2973顆三分球,追平艾倫(Ray Allen)紀錄,隨後進攻他又嘗試三分但未進;直到7分33秒,柯瑞在45度角接獲傳球,才轟進破紀錄的第2974顆三分球。

在紀錄誕生的那一刻,比賽也為之暫停,柯瑞在球迷的歡呼聲中,與隊友、總教練柯爾和他的父親老柯瑞(Dell Curry)分別擁抱,並把這顆球給了父親,而在他退場休息時也和坐在其他地方的母親擁抱。

當然,柯瑞也跑向在場邊觀戰的原紀錄保持人艾倫,兩人相互擁抱,艾倫也對他說了一些話。

比賽之前,艾倫曾表示:「很榮幸能來這裡,當初我打破米勒(Reggie Miller)紀錄時,他是多麼和善地向我致意。所以今天我也想在現場見證柯瑞的紀錄之夜。」

