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NBA／柯瑞打破三分球紀錄 艾倫被超越後場邊擁抱致意

記者蔡佳霖／綜合報導
柯瑞破紀錄後，與原紀錄保持人艾倫相擁致意。美聯社
柯瑞破紀錄後，與原紀錄保持人艾倫相擁致意。美聯社

過去兩戰三分球合計29投僅8中的柯瑞（Stephen Curry），今天作客曾讓他創下單場54分紀錄的麥迪遜廣場花園，距離歷史三分球紀錄僅差2球的柯瑞沒有夜長夢多。

柯瑞先是在首節10分56秒轟進29呎遠的大號三分，達成2973顆三分球，追平艾倫（Ray Allen）紀錄，隨後進攻他又嘗試三分但未進；直到7分33秒，柯瑞在45度角接獲傳球，才轟進破紀錄的第2974顆三分球。

在紀錄誕生的那一刻，比賽也為之暫停，柯瑞在球迷的歡呼聲中，與隊友、總教練柯爾和他的父親老柯瑞（Dell Curry）分別擁抱，並把這顆球給了父親，而在他退場休息時也和坐在其他地方的母親擁抱。

當然，柯瑞也跑向在場邊觀戰的原紀錄保持人艾倫，兩人相互擁抱，艾倫也對他說了一些話。

比賽之前，艾倫曾表示：「很榮幸能來這裡，當初我打破米勒（Reggie Miller）紀錄時，他是多麼和善地向我致意。所以今天我也想在現場見證柯瑞的紀錄之夜。」

柯瑞 NBA

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