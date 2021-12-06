6名傳奇球星入主棒球名人堂 首位黑人教練入列

黑人聯盟傳奇球星歐尼爾（Buck O'Neil）是入選美國國家棒球名人堂的6名球員之一，他也是大聯盟首位黑人教練。美聯社

黑人 聯盟傳奇球星歐尼爾（Buck O'Neil）是今天晚間入選美國國家棒球名人堂的6名球員之一，他也是大聯盟首位黑人教練。

另外5人獲得名人堂下屬委員會投票通過進入名人堂的球員包括：芝加哥白襪隊傳奇人物米諾索（Minnie Minoso）、同為前明尼蘇達雙城隊隊友的歐立瓦（Tony Oliva）和卡特（Jim Kaat）、前布魯克林道奇隊強打者霍吉斯（Gil Hodges）和黑人球員佛勒（Bud Fowler）。

米諾索在黃金年代委員會（Golden Days Committee）的16張選票中獲得14票，這個委員會考 量1950年至1969年間對棒球運動做出貢獻的人。霍吉斯、卡特和歐立瓦都獲得12票（75%），符合票數必須達75%的要求。

獲得13票的歐尼爾和12票的佛勒是由早期棒球年代委員會（Early Baseball Era Committee）票選進入名人堂，這個委員會考量1950年前的候選人。

歐尼爾1937年在孟菲斯紅襪隊開始他的黑人聯盟生涯。一年後，他加入了堪薩斯市君王隊，並在隊中度過16賽季。他還擔任8個賽季的球員兼總教練。

米諾索是古巴 人，在1949年加入克里夫蘭印第安人隊前，他在黑人聯盟開始職業生涯。他在大聯盟打了14個賽季，其中有10個賽季在白襪隊，他曾9度入選全明星賽，打擊率0.299，其中有195支全壘打和1093分打點。

另一位古巴人歐立瓦今年83歲，他曾3次獲得美國聯盟打擊王（1964、1965、1971年），並8度入選全明星賽。他是1964年美聯最佳新秀，在15個賽季（1962到1976年賽季）中的打擊率為0.304。

同樣83歲的卡特曾3度入選全明星賽，16次獲得金手套獎，生涯898場出賽、625場先發，其中283勝237敗，防禦率3.45。