影／英雄惜英雄 松坂大輔引退 鈴木一朗登場獻花

「平成怪物」松坂大輔。中央社

宣布將在本球季引退的41歲日本 職棒西武隊投手松坂大輔，4日在埼玉縣所澤市西武巨蛋舉行引退儀式，過去曾上演投打對決的48歲球星鈴木一朗 ，也「英雄惜英雄」驚喜登場獻花。

日本時事通信社報導，松坂今天穿著背號18號的球衣站在投手丘上致詞說，「棒球生涯能一直投到不能投為止，真的是很幸福的事，謝謝大家23年來一直支持著讓我前進」。

松坂在場環場一圈後，大型液晶螢幕上突然出現鈴木一朗。一朗說：「大輔，要說什麼才好，又一直找不到合適的語詞，所以我只能用這種方式，請原諒我，大輔。」

在此同時，一朗本人拿著花束驚喜登場。一朗對著松坂說，「辛苦了，這麼長時間一直都這麼努力」，讓松坂頓時紅了眼眶。

一朗跟松坂過去上演過多次投打對決，也同樣身為日本棒球代表隊成員並肩作戰。松坂說：「最後能聽到一朗跟我說話，真的再度覺得能走到這一步真是太好了。」