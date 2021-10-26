北京冬奧開幕倒數100天 比媒：籠罩在人權、疫情陰影

北京冬奧進入倒數一百天，北京官員表示，各項準備工作已基本就緒。圖為北京民眾與冬奧計時牌合影。（美聯社）

比利時媒體今天報導，距北京 冬奧開幕倒數100天，這個體育盛事如今籠罩在中國 政府被指控侵犯人權、新冠肺炎（COVID-19）疫情 擴大的陰影中。

北京冬季奧林匹克運動會將在2022年2月4日舉行，比利時法語區第一大報「晚訊報」（Le Soir）刊登報導指出，上周奧運聖火抵達北京，使其成為史上第一個同時舉辦過夏季（2008年）及冬季奧運的城市。

報導說，但上週在希臘舉行的奧運聖火點燃儀式時出現抗議，儀式被一些揮舞西藏旗幟和指責北京種族滅絕的活動人士打斷，讓人注意到中國政府被指控侵犯人權。

隨後美國NBA球員康特（Enes Kanter）在推特發文，稱中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」。

此外，中國在2019年爆發新冠肺炎疫情，中國採取一系列激進措施，包括大規模篩查、透過移動應用程序跟蹤活動、強制隔離、對國際入境者進行嚴格過濾等，雖一度控制疫情，但中國北方近期疫情升溫讓當局擔憂，包括北京馬拉松賽宣布延後。

上述事件讓北京2022年冬奧在開幕前100天，籠罩在被指控侵犯人權、及新冠肺炎疫情擴大的陰影中。

另據中國媒體10月25日報導，最新一輪本土新冠肺炎疫情已經蔓延11省市。北京市政府在疫情防控新聞發布會上說，北京陸續發現京外關聯和本地病例，疫情形勢嚴峻複雜，面臨的疫情風險和防控壓力持續增大。