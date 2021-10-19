日職／笑著告別 松坂大輔引退賽投1人保送畫下生涯句點

「平成怪物」松坂大輔19日在引退比賽中最後一次站上投手丘，圖為松坂賽後單膝跪在投手丘，在掌聲中帶著笑容退場。(中央社)

屬於「平成怪物」的時代，在今天落幕了，松坂大輔今天穿上熟悉的西武獅隊18號球衣，擔綱先發投手，對火腿隊近藤健介投出保送後退場，告別23年職棒生涯。

松坂在今年7月宣布引退，球團為他在今天安排引退賽，讓球迷可以好好向這位傳奇名投告別。

影片來源：YouTube 埼玉西武ライオンズ

松坂今天的行程忙碌，中午先出席引退記者會，他也自承其實不想投這場比賽，因為他的右手中指沒有知覺，他對投球已無把握，每投1球都覺得害怕，但想到還有人想看到穿著球衣站在投手丘上的松坂大輔，他還是決定在今天站上投手丘。

全隊在今天賽前穿上特製的松坂T恤，松坂也鼓勵學弟們，他說：「打職棒23年，有一半時間都在受傷，希望你們要好好照顧身體，但也不是叫你們就不要拚，希望你們的生涯可以比我更久。」

松坂因擔心自己容易對右打投出頭部觸身球，希望火腿能安排左打開路先鋒，火腿監督栗山英樹也從其所願，推出橫濱高校學弟、火腿最強打者近藤健介扛第1棒。

面對近藤的打席，松坂的直球只剩118公里，幾乎都是偏高壞球，最終投5球有4顆壞球，松坂的職棒生涯最後一打席，以保送畫下句點，他笑著與隊友、教練們握手後退下投手丘，球迷紛紛為他獻上掌聲，正式結束他的23年職棒生涯。