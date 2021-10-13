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NBA／厄文拒打疫苗原因曝光：想為弱勢民眾發聲

體育新聞組／綜合報導
厄文拒打疫苗真正原因，是希望藉由自己力量幫沒有打疫苗而失去工作的人發聲。（美聯社）
厄文拒打疫苗真正原因，是希望藉由自己力量幫沒有打疫苗而失去工作的人發聲。（美聯社）

NBA賽季剩不到一周將正式展開，美國各州對球員施打疫苗要求不盡相通，但不幸的是依據紐約州規定，籃網陣中三星之一厄文（Kyrie Irving）至少要打一劑疫苗才能出賽，原先大家以為厄文拒打疫苗原因是宗教信仰因素，但有消息指出此背後真正原因，其實是他希望藉由自己力量幫沒有打疫苗而失去工作的人發聲。

先前對於厄文遲遲不肯打疫苗一事，外界不斷猜測究竟籃網該拿這位明星控衛如何是好，稍早籃網終於給出答案，若厄文仍拒絕接種疫苗，那他將完全不能參加任何球隊訓練以及正式比賽。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞亞（Shams Charania）的報導指出，厄文並不反對疫苗，他的立場是他不高興有些人因不肯施打疫苗卻因此而失業，厄文也親自向隊友解釋過該立場。對他來說，這是一場比球賽還重要的戰鬥，厄文將在挑戰這個社會對人民生計的控制，他希望藉由自己的知名度，來改變現況，成為弱勢民眾的傳聲筒。

不過《ESPN》記者Malika Andrews對厄文的想法感到不解，他認為為了大局著想，免不了犧牲部分人的權益，打疫苗不僅是為了保護自己，也是為了保護周圍的人。

疫苗 厄文 紐約州

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