美網／約帥場邊痛哭撼人心 梅德維夫：網球太殘酷

世界排名第二的梅迪維夫12日在美國 網球公開賽男單決賽,以3盤6比4擒伏世界球王約克維奇 ,粉碎約帥年度全滿貫美夢。他表示賽後立即對約帥說抱歉,網球真的是很殘酷的運動。

約克維奇在第三盤的局間休息時,忍不住蓋著毛巾掩面痛哭。

Djokovic was crying but was not willing to show.



To all MEN,

It is perfectly fine to cry & let your emotions out when you feel like. There is no shame in it.pic.twitter.com/xMQuyNbDDH