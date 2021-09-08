美網／謝淑薇不敵地主新星 女雙止步8強

台灣網壇一姊謝淑薇與比利時女將梅丹斯搭檔，今天在美國網球公開賽女雙8強賽事不敵地主組合高夫、麥克納利，未能追平生涯美網女雙最佳紀錄。（Getty Images）

台灣 網壇一姊謝淑薇與比利時女將梅丹斯搭檔，今天在美國 網球公開賽女雙8強賽事以3比6、6比7（1比7）不敵地主組合高夫、麥克納利，未能追平生涯美網女雙最佳紀錄。

謝淑薇與梅丹斯（Elise Mertens）名列賽會頭號種子，前3輪輕鬆過關，一盤未失且僅失掉8局。此役面對美國新生代好手、第11種子高夫（Coco Gauff）與麥克納利（Catherine McNally），開賽不久就陷入苦戰。

兩人被對手強力球風壓制，首盤第4局遭破發，第7局雖破回發球局，第8局歷經一番拉鋸再遭破發，最終3比6失掉首盤。

第2盤雙方勢均力敵，謝淑薇與梅丹斯發揮韌性，兩度遭破發後都馬上破回發球局，逼入「搶七」決勝局。

決勝局梅丹斯雙發失誤後氣勢一面倒，高夫與麥克納利連連取分，謝淑薇與梅丹斯0比5大幅落後。兩人雖力圖振作，靠謝淑薇截擊得手扳回一城，仍無力回天，以1比7輸掉決勝局，連掉兩盤敗陣。

謝淑薇與梅丹斯此役出現5記雙誤，非受迫性失誤共29個，都是陷入苦戰的重要原因。

35歲的謝淑薇世界女子雙打排名第2，7月與梅丹斯在溫布頓網球錦標賽奪冠，未能在美網拿下搭檔第2座金盃。

謝淑薇本屆美網女單止步第2輪，追平生涯最佳紀錄；女雙止步8強追平2013年締造的次佳紀錄，她的美網女雙最佳紀錄是2012年闖進4強。

至於其他台灣選手表現，詹皓晴與英國 女將達特（Harriet Dart）搭檔女雙、與老搭檔維納斯（Michael Venus）攜手混合雙打，都在首輪遭淘汰。17歲小將楊亞依闖進青少年組女單會內賽後兵敗首輪，與加拿大的史塔庫西奇（Marina Stakusic）搭檔女雙也在首輪出局。