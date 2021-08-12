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穿著大巴黎球衣 印著梅西30號 8歲小保羅好幸運

新華社／巴黎8月12日電 
商場印有「Messi」的30號「大巴黎」球衣大賣。（歐新社）
商場印有「Messi」的30號「大巴黎」球衣大賣。（歐新社）

梅西來到巴黎聖日耳曼，能給這支球隊帶來什麼？11日，當我在巴黎的王子公園球場外遇到奧地利人托馬斯和他8歲的兒子保羅時，這個問題有了答案。

保羅是幸運的。那天，無數的大人們盯著他身上那件印有「Messi」的30號「大巴黎」球衣，眼裡都是羨慕的目光，甚至有熱情的球迷輪流上來要與他合影。保羅的父親托馬斯也非常大方，任由小保羅成為眾人的焦點，對所有上前諮詢和要求合影的球迷都來者不拒。

「今天這麼一個偉大的時刻，大家都是球迷，誰也不能掃了誰的興嘛。」托馬斯笑著對記者說。

這的確是一個偉大的時刻，巴黎聖日耳曼俱樂部迎來了他們隊史上迄今為止最偉大的球星——梅西。11日，梅西剛剛抵達巴黎後的第二天，俱樂部為梅西在王子公園球場舉行了一個亮相儀式，接受媒體的採訪。採訪結束後，為了讓苦苦等待多時的球迷們一睹「球王」真容，俱樂部在球場外的廣場上臨時搭建一塊場地，讓梅西來到球迷中間，接受歡呼——更準確地說，是「膜拜」。

大約中午12點，梅西走出球場，現場頓時爆發出山呼海嘯般的吶喊。伴隨著鼓點聲，球迷們點燃煙花，煙霧瀰漫中，梅西站在場地中央一個不大的台子上，依然帶著那招牌式略帶靦腆的微笑，向球迷們揮手致意。

相比其他歐洲豪門動輒百年的歷史，建隊才51年的巴黎聖日耳曼只算得上是一個晚輩。雖然近十年來，在得到卡塔爾財團的注資後，「大巴黎」一躍成為法甲當之無愧的霸主，但在歐冠賽場上，這支法甲豪門始終未能觸碰到夢寐以求的「大耳朵杯」。

梅西，被球迷們看作是那個能帶領球隊完成歷史性突破的人。而這，也是梅西在亮相儀式上對球迷們許下的承諾。「我的目標就是再次贏得歐冠獎杯，現在我相信自己來到了一個正確的地方，最有可能實現這一夢想的地方。」梅西說。

然而，梅西的到來帶來的絕不僅僅是競技層面的提升，在看到保羅與他的父親後，我對這一點更加深信不疑。

「在看到媒體報道梅西要加盟大巴黎後，我帶著保羅前天就從維也納來到巴黎等著了。昨天我們一大早就去了球迷商店，等到下午，終於給保羅買到了這件30號梅西球衣。」托馬斯自豪地說，「我們父子都是梅西的球迷，我已經不記得保羅是什麼時候開始喜歡梅西的了，大概3、4歲，從他第一天看球開始。看來，以後我們要經常來巴黎看球了。」

伴隨著現代傳媒手段的快速發展，球星的個人價值與號召力已經被空前放大。頂級球星帶來的巨大流量與關注度在俱樂部老闆們看來就是實實在在的商業利益。

梅西加盟後的數小時內，「大巴黎」官網上他的球衣已經售罄；雖然這周末「大巴黎」主場與斯特拉斯堡的法甲比賽中梅西上場的可能性微乎其微，但現場5萬多張門票已經所剩無幾；社交媒體上，梅西相關的話題被熱炒了數日，「大巴黎」的Instagram賬號粉絲數量從7日的3800萬增長到現在的逾4500萬。

20年前，皇馬主席弗洛倫蒂諾秉持著「最貴的球員就是最便宜的球員」的理念開始打造「銀河戰艦」；20年後，「大巴黎」主席納賽爾稱讚「在經濟上梅西是俱樂部最大的財產」，與「老佛爺」的想法異曲同工。

梅西能為「大巴黎」帶來多少獎杯仍未可知。但從場外看，「大巴黎」的這筆交易已經足夠成功。至少，會有許許多多像托馬斯與保羅那樣的球迷，會買上一件「大巴黎」球衣，買上一張門票，來到王子公園球場，看一場有梅西的比賽。

梅西簽約聖日耳曼後，在新聞發布會上和大家見面。（路透）
梅西簽約聖日耳曼後，在新聞發布會上和大家見面。（路透）
商場印有「Messi」的30號「大巴黎」球衣大賣。（Getty Images）
商場印有「Messi」的30號「大巴黎」球衣大賣。（Getty Images）
梅西簽約聖日耳曼後，在下塌的酒店陽台和大家揮手。（Getty Images）
梅西簽約聖日耳曼後，在下塌的酒店陽台和大家揮手。（Getty Images）

梅西 巴黎聖日耳曼

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