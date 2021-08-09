巴黎接棒2024奧運 沙灘排球將在艾菲爾鐵塔下競賽

2024巴黎奧運艾菲爾鐵塔前的廣場就是沙灘排球場的所在地。圖／摘自paris2024.org

東京奧運 劃下句點，在閉幕儀式上，巴黎市長也親自飛抵東京參與，並接下奧會會旗，宣示成為下一屆奧運主辦城市，並與眾人相約三年後巴黎見。而在儀式上不僅與法國總統和艾菲爾鐵塔前聚集的人連線，還播放了可一覽巴黎市景的宣傳影片，讓眾人都無比振奮與期待，2024巴黎奧運的模樣。

接棒東京將舉辦下一屆奧運的巴黎，將是這個城市第三次主辦運動盛會。所曝光嶄新Logo還將把聖火、金牌以及法國非常有代表性、象徵自由與理性的人物形象Marianne結合，因此細看可以發現臉龐和髮型、紅唇標誌。從Logo設計就能看出巴黎將會呈現一個非常與眾不同的規劃，包含各項競技的場地也是如此。

建於1687年的榮軍院前則是巴黎奧運射箭場。圖／摘自paris2024.org

除了原有的體育場館、法國網球公開賽的網球場之外，受限於巴黎處處都是知名的世界遺產與古老建物，為了不破壞原有天際線，當地政府將以現有的空間和結合地標搭建的臨時場館為主，因此未來選手們都有機會在具有歷史與文化的場地內比賽。

根據法國奧會所成立的Paris2024網站，就可以一窺其計畫，大致上以地標艾菲爾鐵塔為中心，向旁邊散射的部分都會搭建臨時場地，以供比賽之用。像是鐵塔前的廣場就是沙灘排球場的所在地，建於1687年的榮軍院前則是射箭場。佔地超過3,000坪的戰神廣場，則由設計師Jean-Michel Wilmotte操刀，打造出新穎競技場。

巴黎時裝周期間，總是成為伸展台的大皇宮，將搖身成為跆拳道與擊劍的場域。圖／摘自paris2024.org

不僅如此，每每巴黎時裝周期間，總是成為伸展台的巴黎大皇宮，就搖身成為跆拳道與擊劍的場域。位於塞納河右岸的緊鄰橘園美術館 ，並與香榭麗舍大道接壤的協和廣場，則會成為三對三籃球賽、滑板和霹靂舞的比賽地。這樣的安排能看出巴黎市府的巧思，並可以讓居民一同參與，選手更能一邊比賽還能進行城市觀光 。