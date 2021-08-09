我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍將強制規定 官兵一律接種新冠疫苗

正視中國崛起 布林肯：美國投資國內 為推動外交

巴黎接棒2024奧運 沙灘排球將在艾菲爾鐵塔下競賽

聯合新聞網 / 綜合報導
2024巴黎奧運艾菲爾鐵塔前的廣場就是沙灘排球場的所在地。圖／摘自paris2024.org
2024巴黎奧運艾菲爾鐵塔前的廣場就是沙灘排球場的所在地。圖／摘自paris2024.org

東京奧運劃下句點，在閉幕儀式上，巴黎市長也親自飛抵東京參與，並接下奧會會旗，宣示成為下一屆奧運主辦城市，並與眾人相約三年後巴黎見。而在儀式上不僅與法國總統和艾菲爾鐵塔前聚集的人連線，還播放了可一覽巴黎市景的宣傳影片，讓眾人都無比振奮與期待，2024巴黎奧運的模樣。

接棒東京將舉辦下一屆奧運的巴黎，將是這個城市第三次主辦運動盛會。所曝光嶄新Logo還將把聖火、金牌以及法國非常有代表性、象徵自由與理性的人物形象Marianne結合，因此細看可以發現臉龐和髮型、紅唇標誌。從Logo設計就能看出巴黎將會呈現一個非常與眾不同的規劃，包含各項競技的場地也是如此。

建於1687年的榮軍院前則是巴黎奧運射箭場。圖／摘自paris2024.org
建於1687年的榮軍院前則是巴黎奧運射箭場。圖／摘自paris2024.org

除了原有的體育場館、法國網球公開賽的網球場之外，受限於巴黎處處都是知名的世界遺產與古老建物，為了不破壞原有天際線，當地政府將以現有的空間和結合地標搭建的臨時場館為主，因此未來選手們都有機會在具有歷史與文化的場地內比賽。

根據法國奧會所成立的Paris2024網站，就可以一窺其計畫，大致上以地標艾菲爾鐵塔為中心，向旁邊散射的部分都會搭建臨時場地，以供比賽之用。像是鐵塔前的廣場就是沙灘排球場的所在地，建於1687年的榮軍院前則是射箭場。佔地超過3,000坪的戰神廣場，則由設計師Jean-Michel Wilmotte操刀，打造出新穎競技場。

巴黎時裝周期間，總是成為伸展台的大皇宮，將搖身成為跆拳道與擊劍的場域。圖／摘自p...
巴黎時裝周期間，總是成為伸展台的大皇宮，將搖身成為跆拳道與擊劍的場域。圖／摘自paris2024.org

不僅如此，每每巴黎時裝周期間，總是成為伸展台的巴黎大皇宮，就搖身成為跆拳道與擊劍的場域。位於塞納河右岸的緊鄰橘園美術館，並與香榭麗舍大道接壤的協和廣場，則會成為三對三籃球賽、滑板和霹靂舞的比賽地。這樣的安排能看出巴黎市府的巧思，並可以讓居民一同參與，選手更能一邊比賽還能進行城市觀光

佔地超過3,000坪的戰神廣場，則由設計師Jean-Michel Wilmott...
佔地超過3,000坪的戰神廣場，則由設計師Jean-Michel Wilmotte操刀，打造出巴黎奧運的競技場。圖／摘自paris2024.org

東京奧運 觀光 美術館

上一則

路透：中國桌球占據主導地位 但日德正猛追

延伸閱讀

奧運／5項新增運動助攻14面獎牌 日本排名躍上全球第3

奧運／5項新增運動助攻14面獎牌 日本排名躍上全球第3
東奧／英自由車「搶金夫婦」再破紀錄 合計奪奧運12金

東奧／英自由車「搶金夫婦」再破紀錄 合計奪奧運12金
圖輯／彩色辮、五環色…奧運選手「酷炫狂跩」髮飛揚

圖輯／彩色辮、五環色…奧運選手「酷炫狂跩」髮飛揚
東奧／跳水王子戴利創英國紀錄 不引退稱「巴黎見」

東奧／跳水王子戴利創英國紀錄 不引退稱「巴黎見」

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

2021-08-08 04:30
林書豪確診新冠肺炎。（取材自微博）

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

2021-08-06 23:31
管晨辰。（路透）

東奧／打敗拜爾絲的中國少女 管晨辰：我們身高差不多

2021-08-03 19:29
美國女子排球隊8日拿下東京奧運金牌，球員們開心慶祝。(路透)

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

2021-08-08 03:40
中國隊主教練郎平（左二）與球員袁心玥在比賽後。(新華社)

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

2021-08-02 20:04
東京奧運，美國隊在男子4x100米混合泳比賽中奪得金牌。美聯社

快看世界／奧運獎牌榜誰排第一？美國媒體算法惹議

2021-08-04 12:59

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣

馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣
阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過
劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產

劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕