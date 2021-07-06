我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國打壓滴滴出行的關鍵 八大Q&A

印度總理莫迪罕見致電 祝賀達賴喇嘛86歲生日

MLB／紅襪爭取大谷經過曝光 「盼成第二位二刀流的家」

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平成為本季熱議話題，天使5日起與紅襪隊展開3連戰，波士頓媒體以超長文揭露2017年底爭取大谷的經過，主打芬威球場曾是貝比魯斯（Babe Ruth）實現二刀流的舞台，「芬威球場是上一位真二刀流的主場，現在，波士頓已經準備好迎接下一位棒壇開拓者了。」

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）在2017年10月確定接掌兵符，也參與了紅襪爭取大谷的經過，他今天受訪表示，「我們當年也很努力爭取他，我當時就知道他是很優秀的選手，但我們沒有贏，他喜歡安那罕，南加州球迷也喜歡他。」

波士頓環球報記者史皮爾（Alex Speier）的報導中，採訪多位紅襪高層、球探，還原從大谷高中、日職時期對他的觀察，以及2017年對他的簡報細節。

紅襪球員部門資深副總拜爾德（Allard Baird）表示，爭取大谷的前置作業從2012年就展開，當他決定接受火腿第一指名，「我相信有3/4的球隊都在這時就開始準備他的入札。」

拜爾德最早負責大谷的追蹤作業，接下來則由球員部門副總班納（Jared Banner）接手，在2017年季後紅襪展開追逐大谷後，向行銷、影片部門廣募意見，研究如何做出能打動大谷的簡報。

紅襪為了爭取大谷，幾乎是球團總動員，簡報的開頭是身著紅襪的球衣的兩個大谷，一個正在投球、一個正在打擊，簡報標題為「波士頓是為翔平量身打造」，影片內有多位紅襪傳奇球星，也包括史上最著名的「二刀流」貝比魯斯，寫著「史上唯一在投球、打擊都影響球隊歷史，帶領紅襪在6年內取得3座世界大賽冠軍，貝比魯斯對棒壇帶來變革，主宰投手丘、打擊區。」紅襪期望芬威也能成為下一位「二刀流」的家。

簡報接著介紹大谷選擇紅襪的好處，內容包括他的二刀流出賽規畫、球團為了冠軍的花費、大谷在未來幾年內的隊友、來自日本的職員，以及曾效力過紅襪的日本名將等，柯拉也在影片中現身，分享來自波多黎各的他，如何融入美國、與球員親近。

30隊的第一輪面談後，共7隊進入第二輪，紅襪並未在其中。班納表示，球團內都知道已經盡了全力，做出完善的簡報，「你一年可能要看80個球員，最終只會得到1人，那花在另外79人身上的心力都是浪費了嗎？我不覺得，我認為那只是過程的一部分，做好自己的工作，總會有那麼一天得到你想要的球員，這是值得的。」

貝比魯斯。(美聯社)
貝比魯斯。(美聯社)

波士頓 日本 加州

上一則

MLB／年度MVP已不夠 紅襪教頭：應該為大谷創造新獎項

延伸閱讀

MLB／年度MVP已不夠 紅襪教頭：應該為大谷創造新獎項

MLB／年度MVP已不夠 紅襪教頭：應該為大谷創造新獎項
MLB／看大谷在大聯盟成重砲 松井秀喜欣慰

MLB／看大谷在大聯盟成重砲 松井秀喜欣慰
MLB／「大谷抱枕」掀排隊熱潮 本人拿到卻先搥幾下

MLB／「大谷抱枕」掀排隊熱潮 本人拿到卻先搥幾下
MLB／沒等到生日轟 大谷翔平打出更稀有的一壘打

MLB／沒等到生日轟 大谷翔平打出更稀有的一壘打

熱門新聞

奧運金牌得主遺孀「取精」做試管嬰兒手術。（取材自Instagram ／@ellidy_）

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

2021-07-01 22:45
環法自由車賽第一站賽事26日發生大規模摔車意外。（美聯社）

釀環法自由車賽大規模摔車 白目女遊客抓到了

2021-06-30 18:00
公鹿隊米道頓（左）全場攻下32分。（路透）

1張圖／公鹿奪東區冠軍 闖總冠軍對決太陽

2021-07-04 08:31

歐洲杯／義大利2：1踢走比利時 睽違9年再進4強

2021-07-02 19:24
皮本日前在「GQ」訪談引發巨大爭議，他不但轟「禪師」傑克森種族歧視，還批喬丹自私，連巴克利（圖）都遭殃，巴克利也出面作回應。（影片截圖）

對皮本轟喬丹、禪師失望 巴克利：沒人在乎這些往事啦

2021-07-05 08:59
「Soul Cap」過去曾推出一款專為黑人設計的特大號泳帽。 取材自推特AJ+

東京奧運禁黑人專用泳帽 選手批：種族歧視

2021-07-05 08:23

精彩推薦

超人氣

更多 >
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導
血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死
中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒
謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄
中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了