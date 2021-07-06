MLB／紅襪爭取大谷經過曝光 「盼成第二位二刀流的家」

大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平成為本季熱議話題，天使5日起與紅襪隊展開3連戰，波士頓 媒體以超長文揭露2017年底爭取大谷的經過，主打芬威球場曾是貝比魯斯（Babe Ruth）實現二刀流的舞台，「芬威球場是上一位真二刀流的主場，現在，波士頓已經準備好迎接下一位棒壇開拓者了。」

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）在2017年10月確定接掌兵符，也參與了紅襪爭取大谷的經過，他今天受訪表示，「我們當年也很努力爭取他，我當時就知道他是很優秀的選手，但我們沒有贏，他喜歡安那罕，南加州 球迷也喜歡他。」

波士頓環球報記者史皮爾（Alex Speier）的報導中，採訪多位紅襪高層、球探，還原從大谷高中、日職時期對他的觀察，以及2017年對他的簡報細節。

紅襪球員部門資深副總拜爾德（Allard Baird）表示，爭取大谷的前置作業從2012年就展開，當他決定接受火腿第一指名，「我相信有3/4的球隊都在這時就開始準備他的入札。」

拜爾德最早負責大谷的追蹤作業，接下來則由球員部門副總班納（Jared Banner）接手，在2017年季後紅襪展開追逐大谷後，向行銷、影片部門廣募意見，研究如何做出能打動大谷的簡報。

紅襪為了爭取大谷，幾乎是球團總動員，簡報的開頭是身著紅襪的球衣的兩個大谷，一個正在投球、一個正在打擊，簡報標題為「波士頓是為翔平量身打造」，影片內有多位紅襪傳奇球星，也包括史上最著名的「二刀流」貝比魯斯，寫著「史上唯一在投球、打擊都影響球隊歷史，帶領紅襪在6年內取得3座世界大賽冠軍，貝比魯斯對棒壇帶來變革，主宰投手丘、打擊區。」紅襪期望芬威也能成為下一位「二刀流」的家。

簡報接著介紹大谷選擇紅襪的好處，內容包括他的二刀流出賽規畫、球團為了冠軍的花費、大谷在未來幾年內的隊友、來自日本 的職員，以及曾效力過紅襪的日本名將等，柯拉也在影片中現身，分享來自波多黎各的他，如何融入美國、與球員親近。

30隊的第一輪面談後，共7隊進入第二輪，紅襪並未在其中。班納表示，球團內都知道已經盡了全力，做出完善的簡報，「你一年可能要看80個球員，最終只會得到1人，那花在另外79人身上的心力都是浪費了嗎？我不覺得，我認為那只是過程的一部分，做好自己的工作，總會有那麼一天得到你想要的球員，這是值得的。」