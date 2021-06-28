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東奧／美國田徑選拔賽 奧運金牌輸給新世界紀錄

記者曾思儒／即時報導
奧運女子400公尺選拔賽，麥勞克林(中)不但力退奧運金牌穆罕默德(左)，且跑出51秒90的新世界紀錄。(美聯社)
奧運女子400公尺選拔賽，麥勞克林(中)不但力退奧運金牌穆罕默德(左)，且跑出51秒90的新世界紀錄。(美聯社)

5年前摘下里約奧運女子400公尺跨欄金牌的美國女將穆罕默德（Dalilah Muhammad），到東京挑戰衛冕前卻跌了一跤，她在美國奧運選拔賽最終日只獲得第2名，同胞麥勞克林（Sydney McLaughlin）不但力退奧運金牌，且跑出51秒90的新世界紀錄，將穆罕默德的舊紀錄送進歷史。

400公尺跨欄原本世界紀錄是穆罕默德2019年世錦賽跑出的52秒16，今天兩位女將同場競技，21歲的麥勞克林成為史上第一位跑進52秒的女將，讓跑出52秒42的穆罕默德相形失色。

影片來源：YouTube

里約奧運是麥勞克林的奧運初體驗，當時17歲的她只跑進準決賽，相隔5年成績大躍進，她說：「就是相信所有過程。」

兩年前的多哈世錦賽，麥勞克林就和穆罕默德包辦頒獎前兩位，不過當時穆罕默德飆出世界紀錄摘金，這次換麥勞克林成主角；兩人都入選東奧美國田徑代表隊，再次對決的舞台就是東京新國立競技場，女子400公尺跨欄決賽將在8月4日登場。

穆罕默德落提到，自己感到有點疲倦，但也強調，現在專注力就是放在奧運連霸，她說：「這是很長的賽季，東京很定會有一場硬仗，這是當然的。」

奧運 美國 東京

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