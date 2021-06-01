巴西確認主辦2021年美洲杯足球賽 醫學專家強烈批評

巴西總統波索納洛1日在衛生部一場官方活動確認，巴西將主辦6月11日起舉行的美洲杯足球賽。(路透)

巴西總統波索納洛1日在衛生部一場官方活動確認，巴西將主辦6月11日起舉行的美洲杯足球 賽，指稱其他全國性足球錦標賽也在進行中，沒有理由杯葛美洲杯足球賽。

阿根廷與哥倫比亞分別因新冠病毒疫情 惡化和過去幾周的抗議騷亂，放棄主辦本屆美洲杯足球賽（Copa América）後，南美足球總會（Conmebol）昨天宣布將由巴西舉辦，引起巴西醫學專家批評。

根據波索納洛（Jair Bolsonaro）的說法，巴西利亞聯邦特區、里約熱內盧、戈亞斯（Goiás）、南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）和「第5位到得有點晚的州長」，同意舉辦美洲杯足球賽。

波索納洛沒有明說誰是第5位州長，但波索納洛的政治宿敵、聖保羅州長多利亞（João Doria）已經表示，如果採取該州規定的預防措施，將接受舉辦美洲杯足球賽。

多利亞今天表示，必須保持立場一致，既然聖保羅州和巴西全國錦標賽都在聖保羅州進行，拉丁美洲其他國家的球員與巴西球員都一樣，沒道理只將美洲杯足球賽「有罪化」。

波索納洛宣布後，總統府文官廳長（職權相當於行政院長）拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）在社群媒體 確認，將在聯邦特區、里約熱內盧、馬托格羅索（Mato Grosso，非南馬托格羅索）和戈亞斯四州舉辦本屆美洲杯足球賽。

南美足球總會昨天宣布將由巴西舉辦美洲杯足球賽，並在推特推文感謝波索納洛和巴西足球總會（CBF）「為世界上最安全的體育賽事打開國家的大門」後，拉莫斯表示政府今天會對在巴西舉行美洲杯足球賽表明最終立場。

南美足球總會是在召開緊急會議討論哥倫比亞和阿根廷放棄主辦美洲杯足球賽的會議後，選擇巴西作為活動舉辦地，主因包括巴西已有主辦2019年美洲杯足球賽的經驗（當屆比賽由巴西奪冠），以及條件絕佳的足球場。

巴西醫學專家強烈批評這項決定，認為將提高巴西國內旅遊、新變種病毒株入境和感染風險。巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）表示，從公共衛生角度來看，在巴西疫情仍然嚴峻之際舉辦任何類型的國際賽事，都非明智之舉，更無科學保護的根據。

自去年疫情大流行以來，COVID-19已在巴西造成超過46萬人死亡，1650萬人染疫。負責調查疫情下政府行動是否行政失當及失職的國會疫情真調會，也批評在巴西舉行美洲杯足球賽的決定。