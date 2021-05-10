我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：拉丁裔、亞裔2020人口普查都被少算

WHA報名截止 世衛連續第5年未邀台

日抗癌女泳將池江璃花子被要求表態東奧 引熱議

中央社東京10日專電
跟白血病奮鬥的日本女泳將池江璃花子。(Getty Images)
跟白血病奮鬥的日本女泳將池江璃花子。(Getty Images)

從罹癌到復出練習、復出奪牌，最後拿下「日本一」的日本女泳將池江璃花子最近遭民眾要求反對舉辦東奧，此事在日本引起熱議。她透過社群網站表達心聲。

池江7日在社群媒體Instagram及推特（Twitter）上寫道：「我們運動員為了能出賽奧運一直很努力，但現在疫情期間，有很多要求停辦奧運的聲浪，這讓人感到無奈，也無可厚非。我和其他的選手不管奧運辦不辦，都會接受最後的決定。如果要辦，我們就全力以赴；如果不辦，我們會朝下一個目標努力。」

池江寫道：「延期一年的奧運，對我這樣的選手來說，我很幸運；反之，也有選手為此感到絕望。有疾病的我即使奧運沒舉辦，我每天仍不安於重症化的風險。即使有人要求我表態反對奧運的舉辦，我也無法改變任何事。我現在一心只想做好該做的事，以不辜負支持者的期待，我每天勤於練習。」

她還寫道：「有關奧運，我收到的留言有好有壞，坦白說，今天也有人捎來了讓我感到心痛的留言。我和大家一樣強烈期待早日改變灰暗的世界，但針對運動員個人發難的話，那真令人痛苦。」

20歲的池江內定為東奧女子游泳賽的參賽選手，最近網路上有人要求她退出東奧參賽，或要求她支持「反對東奧舉辦」，此事在日本引起討論。

日本電視台資訊節目「SUKKIRI!!」主持人加藤浩次今天上午在節目上說：「民眾要求池江發表意見，池江該怎麼說才好呢。發簡訊給拚命克服病魔的選手，想利用她，這種人太卑劣。」

加藤說：「有訴求的話，不應找選手，應去找國際奧林匹克委員會（IOC）或東奧組織委員會。」

36歲奧運奪牌泳將松田丈志昨天在「SUKKIRI!!」節目以錄製影片的方式說：「池江已發出很棒的感言。」

松田表示，有人盼池江發聲反對東奧的舉辦，池江病後奇蹟式地復出並獲得代表權，成為本屆奧運令人印象深刻的選手之一，不希望奧運舉辦者想利用選手的影響力來擴大自己的聲音，這種做法不好。反之，支持奧運者想利用池江影響力的做法也不好。

他說，選手不會說「奧運非辦不可」，選手的心情是，在此狀況下，期盼奧運能冷靜、安心、安全地辦。

池江2019年2月對外界宣布罹患白血病，體重掉15公斤，因接受化療，毛髮脫落。她把重返泳池訓練當成目標，奮力對抗病魔。

她在2019年12月出院時說：「我志在巴黎奧運奪牌。」東京奧運成了她為達標的一個過程。2020年3月她重返睽違一年的泳池練習，8月正式復出賽事。今年2月她在東京都游泳公開賽中拿下50公尺蝶式金牌，4月在日本游泳錦標賽勇奪4金，取得兩張東奧參賽門票。

東京奧運 日本 游泳

上一則

富國高球賽／睽違554天 麥克羅伊1桿險勝奪冠

延伸閱讀

過半民眾希望取消東奧 菅義偉：從未把奧運放在第一位

過半民眾希望取消東奧 菅義偉：從未把奧運放在第一位
影／巨人隊坂本勇人右手指骨折 恐影響東奧參賽

影／巨人隊坂本勇人右手指骨折 恐影響東奧參賽
游泳／粉絲盼她退出東奧 日抗癌女將：仍期待出賽

游泳／粉絲盼她退出東奧 日抗癌女將：仍期待出賽

日本緊急事態宣言延至5月底 世衛盼東奧不受影響

日本緊急事態宣言延至5月底 世衛盼東奧不受影響

熱門新聞

大馬羽球女神吳柳瑩在Instagram上傳美照。（取材自Instagram）

影／馬來西亞「羽球女神」 挑戰東京奧運最美掌旗官

2021-05-05 08:46
傅園慧在個人主項100仰式失格無緣晉級決賽。（新華社）

游泳／洪荒之力哪去了？傅園慧「犯規失格」恐無緣東奧

2021-05-04 08:07
天使隊「二刀流」大谷翔平。（美聯社）

影／大谷「徒手」笑接強襲球 主播配旁白：我就這麼強

2021-05-07 08:48
羅賓遜去年2月資料照。他因憂鬱纏身去年4月舉槍自盡，奇蹟生還但右眼失明，歷經一年努力入選3A沙加緬度河貓25人名單。(Getty Images)

舉槍自盡瞎右眼 羅賓遜入選小聯盟3A球隊25人名單

2021-05-06 13:59
歐尼爾透露當年與布萊恩拆夥不是因為不合，純粹是金錢考量。(美聯社)

NBA／布萊恩被冤枉好多年 歐尼爾曝「OK連線」拆夥原因

2021-05-08 19:54
福原愛被拍到與年輕男子過夜，疑似不倫遭日本網友罵翻。（取材自微博）

福原愛傳暴瘦、新公司關閉 效法「不倫前輩」也沒用

2021-05-06 20:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊美輸油管的駭客團體是老手？這次可能失算了

攻擊美輸油管的駭客團體是老手？這次可能失算了
「淫豪」艾普斯坦成導火線 梅琳達2019年就諮詢離婚

「淫豪」艾普斯坦成導火線 梅琳達2019年就諮詢離婚
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
美東油管遭駭 拜登宣布緊急狀態

美東油管遭駭 拜登宣布緊急狀態
所得稅積件3100萬份 數百萬人延後退稅

所得稅積件3100萬份 數百萬人延後退稅