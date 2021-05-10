日抗癌女泳將池江璃花子被要求表態東奧 引熱議

跟白血病奮鬥的日本女泳將池江璃花子。(Getty Images)

從罹癌到復出練習、復出奪牌，最後拿下「日本 一」的日本女泳將池江璃花子最近遭民眾要求反對舉辦東奧，此事在日本引起熱議。她透過社群網站表達心聲。

池江7日在社群媒體Instagram及推特（Twitter）上寫道：「我們運動員為了能出賽奧運一直很努力，但現在疫情期間，有很多要求停辦奧運的聲浪，這讓人感到無奈，也無可厚非。我和其他的選手不管奧運辦不辦，都會接受最後的決定。如果要辦，我們就全力以赴；如果不辦，我們會朝下一個目標努力。」

池江寫道：「延期一年的奧運，對我這樣的選手來說，我很幸運；反之，也有選手為此感到絕望。有疾病的我即使奧運沒舉辦，我每天仍不安於重症化的風險。即使有人要求我表態反對奧運的舉辦，我也無法改變任何事。我現在一心只想做好該做的事，以不辜負支持者的期待，我每天勤於練習。」

她還寫道：「有關奧運，我收到的留言有好有壞，坦白說，今天也有人捎來了讓我感到心痛的留言。我和大家一樣強烈期待早日改變灰暗的世界，但針對運動員個人發難的話，那真令人痛苦。」

20歲的池江內定為東奧女子游泳 賽的參賽選手，最近網路上有人要求她退出東奧參賽，或要求她支持「反對東奧舉辦」，此事在日本引起討論。

日本電視台資訊節目「SUKKIRI!!」主持人加藤浩次今天上午在節目上說：「民眾要求池江發表意見，池江該怎麼說才好呢。發簡訊給拚命克服病魔的選手，想利用她，這種人太卑劣。」

加藤說：「有訴求的話，不應找選手，應去找國際奧林匹克委員會（IOC）或東奧組織委員會。」

36歲奧運奪牌泳將松田丈志昨天在「SUKKIRI!!」節目以錄製影片的方式說：「池江已發出很棒的感言。」

松田表示，有人盼池江發聲反對東奧的舉辦，池江病後奇蹟式地復出並獲得代表權，成為本屆奧運令人印象深刻的選手之一，不希望奧運舉辦者想利用選手的影響力來擴大自己的聲音，這種做法不好。反之，支持奧運者想利用池江影響力的做法也不好。

他說，選手不會說「奧運非辦不可」，選手的心情是，在此狀況下，期盼奧運能冷靜、安心、安全地辦。

池江2019年2月對外界宣布罹患白血病，體重掉15公斤，因接受化療，毛髮脫落。她把重返泳池訓練當成目標，奮力對抗病魔。

她在2019年12月出院時說：「我志在巴黎奧運奪牌。」東京奧運 成了她為達標的一個過程。2020年3月她重返睽違一年的泳池練習，8月正式復出賽事。今年2月她在東京都游泳公開賽中拿下50公尺蝶式金牌，4月在日本游泳錦標賽勇奪4金，取得兩張東奧參賽門票。