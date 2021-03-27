陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

27日，美國花樣滑冰名將陳巍 在瑞典斯德哥爾摩舉辦的花滑世錦賽男單比賽中展現了超強的實力和過人的心理素質，在短節目失誤名列第三的情況下，自由滑完成了5個四周跳，最終以自由滑222.03分、總分320.88分的成績連續第三次奪得世錦賽冠軍。

日本 小將鍵山優真為自己的世錦賽首秀收穫一枚銀牌，他自由滑獲得190.81分，總分為291.77分。

兩屆冬奧會冠軍、日本名將羽生結弦 雖然領跑短節目，但在自由滑中出現失誤，最終得到182.20分，以總分289.18分獲得一枚銅牌。日本名將宇野昌磨自由滑發揮出色，最終收穫第四名。中國選手閆涵和金博洋分獲第13和第22名。

短節目失誤後，陳巍在自由滑中背水一戰，使用了超高難度，開場的勾手四周跳完成得乾凈漂亮，後面的表演一氣呵成，狀態爆棚。他在平昌冬奧會也曾上演過逆襲，當時他短節目嚴重失誤，僅獲第17名，但憑藉自由滑的6個四週跳將總分追至第五。

兩屆世錦賽銅牌得主金博洋在斯德哥爾摩狀態低迷，失誤頻頻，短節目排名第19位，自由滑《旭日之屋》得到121.20分，總分得到199.15分，和他的正常水平相差甚遠。老將閆涵的《愛樂之城》沒有配置四週跳，得到153.79分，總分為235.31分。