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拚北京冬奧 南韓平昌冬奧冠軍林孝俊將入中國籍

體育新聞組／綜合報導
2019年3月10日，短道速滑世錦賽，南韓選手林孝俊獲得男子3000米全能項目的冠軍。(新華社)
2019年3月10日，短道速滑世錦賽，南韓選手林孝俊獲得男子3000米全能項目的冠軍。(新華社)

曾在平昌冬奧會獲得短道速滑冠軍的南韓選手林孝俊正在辦理入籍中國的手續，並有望在2022年北京冬奧會代表中國隊參賽。

林孝俊原為游泳選手，卻因鼓膜受傷不得不放棄。但他並未放棄運動訓練，反而轉戰短道競速滑冰。身高168公分的他多次受傷，包括摔斷腿、扭傷腳踝、韌帶撕裂和手腕骨折，經歷7次重大手術才痊癒。2018年他以2分10秒485成績險勝，為地主隊奪得冬奧首金。

據韓聯社援引知情人士的話報導，林孝俊可能因受到懲罰等問題無法入選韓國國家隊，在渴望參加冬奧會的情況下，他本人經過深思熟慮最終決定前往中國，目前正在辦理入籍中國的手續。

林孝俊在2018年平昌冬奧會上曾斬獲男子1500米金牌和男子500米銅牌。韓國媒體稱，林孝俊加入中國短道速滑隊後，中國隊將成為韓國隊的最大對手。

報導稱，2019年6月，林孝俊在韓國鎮川國家隊體能訓練中心因涉嫌在訓練中拉扯隊友的褲子，致使對方身體部位暴露而被起訴強制猥褻。雖然一審中林孝俊被判罰款300萬韓元，但在去年年末進行的二審中被改判無罪，目前他仍在等待韓國大法院（最高法院）的最終判決。

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