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澳網／拍落偶像小威廉絲 大坂直美將拚澳網第二冠

記者劉肇育／綜合報導
澳洲網球公開賽女單四強賽，上演大坂直美(左)對決偶像小威廉絲的戲碼，最終大坂直美以直落二勝出。路透
澳洲網球公開賽女單四強賽，上演大坂直美(左)對決偶像小威廉絲的戲碼，最終大坂直美以直落二勝出。路透

澳洲網球公開賽女單四強賽，18日上演大坂直美對決偶像小威廉絲（Serena Williams）的戲碼，最終世界排名第3名的大坂直美僅花75分鐘就以6：3、6：4直落二勝出，不僅搶下澳網決賽門票，也贏得生涯對戰小威的第三勝。

來源：Australian Open TV YouTube

年僅23歲的大坂直美，2019年就曾在澳網拿下個人生涯第二座大滿貫冠軍，不過去年挑戰衛冕卻在第三輪就提前止步，至於已七度拿下澳網冠軍的小威，過去兩年澳網則分別在八強賽和第三輪止步，今年挺進四強賽也創下她懷孕復出後的最佳成績。

而雙方今天則是在澳網四強賽進行生涯第5度的對決，其中大坂直美曾在2018年的美網決賽擊敗過小威，不過當時卻爆發了小威不滿裁判判決而導致大坂直美奪冠失焦的風波，也讓雙方今天的再次交手備受關注。

不過今天開盤小威就率先打破大坂直美發球局，並取得2：0領先，但接下來大坂直美在重新穩住陣腳後連保帶破連追5局，反倒取得5：2的大幅領先，並以6：3收下首盤。

第二盤大坂直美延續氣勢搶先破發，不過小威也在第8局回敬破發後追到4：4平手，不過年輕氣盛的大坂直美在關鍵第9局連下4球再度破發，並在最後一局賽事中再連攻4球，以一波連拿8分的表現鎖定勝利，以6：4搶下澳網決賽門票。

比賽結束後小威也上前與大坂直美擁抱，並感謝重新開放後進場看球的觀眾，談到擊敗偶像小威晉級到決賽，大坂直美說：「能夠與她同場較勁一直都是我的榮幸，我不希望自己打出一場難看的比賽然後離開，所以我必須拿出我最佳的表現。」

澳洲 威廉

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