澳網／不敵大坂直美 謝淑薇8強止步

謝淑薇。(美聯社)

台灣 「一姊」謝淑薇今年澳網的驚奇之旅，今天遭日本前「世界球后」大坂直美中斷，大坂直美在兩人第6度對決完美保住所有發球局，以6：2、6：2拿到4強門票，不過謝淑薇的8強成績仍是台灣女將大滿貫最佳紀錄。

35歲的謝淑薇和大坂直美年紀剛好差一輪，台、日「一姊」過去曾5度交手，4次集中在2019年，大坂直美雖握有4勝1敗優勢；今天再碰頭，世界排名71的謝淑薇在大坂直美第一個發球局就逼出破發點，但首盤3個破發機會都沒把握，反而被兩破發球局，2：6讓出首盤。

第一盤末連拿2局的大坂直美，第二盤又率先破發成功，跨盤連拿5局取得3：0優勢；謝淑薇第4局保發成功，但局數雖破蛋，卻也沒能撼動大坂直美發球局，加上第8局再度遭破發，最終就以兩個2：6不敵2019年的澳網冠軍。

雖無緣4強，謝淑薇首闖大滿貫8強，可進帳52萬5000澳幣（約1142萬台幣）獎金；大坂直美晉級4強，至少可領到85萬澳幣獎金。

大坂直美生涯第二度闖澳網4強，下戰江漢美國 傳奇小威廉 絲（Serena Williams）和羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）的勝家搶決賽門票。