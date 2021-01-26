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NBA明星賽傳延到3月 改在亞特蘭大舉行

中央社／洛杉磯25日電
NBA明星賽可能地點之一：亞特蘭大老鷹的州農體育館。(取材自臉書)
NBA明星賽可能地點之一：亞特蘭大老鷹的州農體育館。(取材自臉書)

ESPN今天報導，美國職籃NBA和國家籃球協會球員工會（NBPA）正在討論3月上旬舉行明星賽的可能性，主辦地點鎖定亞特蘭大

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，NBA取消原定2月在印第安納波利斯（Indianapolis）舉行的明星賽周末活動。不過勞資雙方正在討論是否縮減活動規模，並於3月7日移師亞特蘭大（Atlanta）舉行明星賽。

NBA季中休息時段為3月5日至10日。

ESPN引述消息人士報導，明星賽地點可能在亞特蘭大老鷹的州農體育館（State Farm Arena），或當地其中一個傳統非裔學院或大學的體育館。

球員工會主席、目前效力鳳凰城太陽的保羅（Chris Paul）支持這個構想，因為這樣的安排不僅可彰顯傳統非裔院校，也可提供疫情紓困經費。

舉行明星賽會是一項艱鉅任務，總部在亞特蘭大的透納體育網（Turner Sports）可能負責轉播賽事。

然而在時局充滿不確定性下，就算屆時不開放球迷進場，協調球員、工作人員及賽會主管的旅行安排，仍須耗費一番工夫。

NBA取消今年在印第安納波利斯的明星賽周末後，仍將2024年主辦權交給印第安納波利斯。

亞特蘭大 NBA 疫情

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