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口罩一戴全洩底 喬丹女婿是忠實動漫迷

中央社／台北5日電
SBL裕隆納智捷洋將、喬丹女婿克里斯馬斯（Rakeem Christmas）是個不折不扣的動漫迷，他的最愛就掛在臉上，口罩上的圖案正是近來最夯的日本動漫「鬼滅之刃」。(中央社)
SBL裕隆納智捷洋將、喬丹女婿克里斯馬斯（Rakeem Christmas）是個不折不扣的動漫迷，他的最愛就掛在臉上，口罩上的圖案正是近來最夯的日本動漫「鬼滅之刃」。(中央社)

頂著雷鬼髮辮，搭配203公分的身高，台灣籃球隊裕隆納智捷洋將、喬丹女婿克里斯馬斯是不折不扣的動漫迷，而他的最愛就掛在臉上，因為他口罩上圖案就是近來最夯的「鬼滅之刃」。

裕隆洋將克里斯馬斯（Rakeem Christmas）今天首度出戰，面對SBL超級籃球聯賽衛冕軍台灣啤酒，他出賽近32分鐘，累計12投8中拿下全隊最高的20分、10籃板與3阻攻，不過賽後焦點則全在他彩色的口罩上。

克里斯馬斯坦言，他的確是個忠實的動畫迷，包括獵人、七龍珠到鬼滅之刃，他都很愛，最近也狂追鬼滅之刃，尤其在他抵台的隔離期間，鬼滅動漫陪著他度過那枯燥的14天。

當被問到口罩是哪裡買的，克里斯馬斯則透露，都是他從美國帶過來台灣的，而且他只看動漫，一般的漫畫書他可不愛看。

經過聯盟測量，身高203.3公分的克里斯馬斯，是今年SBL最高的洋將，不過他卻不愛灌籃，他酷酷地說：「不管用什麼方式，兩分就是兩分。」

裕隆教練邱大宗則說，今年因為疫情關係，洋將入境手續變繁雜，因此他刻意不找活動能力優異的「跳跳人」，就怕比賽中跳一跳就受傷，要換人還找不到人來換，而克里斯馬斯不愛灌籃的性格，反倒歪打正著。

不過邱大宗強調，灌不灌籃不是問題，重點是要讓克里斯馬斯打得更「殘暴」，「我希望他能在籃下一對一時沒人守得住他，每場比賽至少要拿下將近30分的水準才夠。」

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