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正準備復出…勇士湯普森又受傷了

編譯組╱灣區18日電
18日下午的最新消息，湯普森在練習時，右小腿受傷；傷勢暫時不明，要等待檢驗。(Getty Images)
18日下午的最新消息，湯普森在練習時，右小腿受傷；傷勢暫時不明，要等待檢驗。(Getty Images)

18日下午ESPN報導，金州勇士隊的湯普森(Klay Thompson)在練球時右小腿受傷。消息傳出，球壇、勇士隊和球迷都感到驚訝，不敢置信。因為湯普森已傷一年，正準備復出。而勇士也犧牲了上個賽季，等候新賽季光榮復出。卻想不到，湯普森又再次受傷。

勇士隊和ESPN都沒說他傷勢有多嚴重，只說要等候檢驗才能確實。不過，ESPN報導說，湯普森的右腿不能承受任重力，難以移動，看來情況不妙。今年30歲的湯普森，在2019年6月NBA決賽時左膝蓋受傷，現在是右腿下部分受傷。

18日勇士原本有一好消息，因為這天剛好是NBA今年的選秀。勇士因上季成績極差，所以拿到第二籤，結果選了一名7呎1吋的大個子中鋒懷斯曼(James Wiseman)。據球壇品評，重240磅的懷斯曼，體能極佳，具有爆發力，能快速奔跑。進攻時能打勇士擅長的擋拆，防守時能躍起保護籃框，正是勇士快攻打法所需的前鋒球員。如果勇士不以他去換其他球員，他留在勇士，應該會有很好的前途。

勇士的柯瑞、湯普森和格林都是全明星球員，再加上懷斯曼，實力不容忽視，被視為來季能與詹姆斯的湖人一爭天下的隊伍。但這個判斷已經因為湯普森再次受傷，立即成為疑問題。

勇士以第二籤選中懷斯曼(James Wiseman)。(Getty Images...
勇士以第二籤選中懷斯曼(James Wiseman)。(Getty Images)

勇士 NBA 柯瑞

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