致敬杜蘭特崇拜塗鴉大師 籃網新球衣大膽設計流出

前籃網球星杜蘭特。Getty Images

NBA新賽季可能比預期更快開打，最近網路上權威球衣網站也流出新款球衣樣式，其中過去數度利用球衣設計致敬地方文化藝術，像是嘻哈歌手Biggie Smalls還有以街頭塗鴉聞名的當地街區「Bed-Stuy」，設計風格也相當大膽獨特。

The Nets’ City jersey for the 2020-2021 season has reportedly been leaked.



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如今最新爆料的籃網新賽季球衣也走同一路線，這次選擇致敬對象是知名藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat），出身於布魯克林 的他以獨樹一格塗鴉風格闖出一片天，更與鼎鼎大名的安迪·沃荷（Andy Warhol）結為至交。

籃網新賽季城市版球衣也秉持巴斯奇亞模仿孩童繪畫創作理念，胸前以簡單線條帶出球場意象，球衣兩側則佐以奔放顏料色塊，而巧的是不久前籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）談到自己偶像時，也才提到巴斯奇亞是自己相當崇拜的人。