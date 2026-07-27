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王凱家中猝逝…楊祐寧、韓宜邦痛失兄弟：你真的起飛了

記者陳慧貞／即時報導
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楊祐寧發文悼念王凱。圖／截自楊祐寧IG
楊祐寧發文悼念王凱。圖／截自楊祐寧IG

8點檔演員王凱（本名王建隆）26日猝逝，享年43歲，消息傳開震驚各界，面對突如其來的噩耗，親友們措手不及，紛紛透過社群發文悼念，好友楊祐寧、Junior（韓宜邦）曬出舊照，發長文回憶24年前3人拍攝「U-Touch四號宿舍」的點點滴滴，得知王凱離世消息後，2人通電話一度沉默無語，陷入濃濃哀傷。

楊祐寧回憶當年拍攝時期，提到「那時有大度路旁的河堤有一段大斜坡，那有一個很大的落差，我們收工時，我跟你還有阿邦三個人，開著一台吉普車，收音機裡放著嘻哈，踩下油門，車子衝下落差飛起的時候會有一段彷彿慢動作的靜止，我們三個連尖叫都是無聲的，車子落地後停了幾秒，所有問候一頓輸出，然後大叫著好好玩，再來一次，我時常想起那段時光，每當我們聚在一起，也總是在回憶那個飛起來的瞬間。」

Junior則稱，與王凱認識超過20年，自「U-Touch四號宿舍」結緣，日後還都在8點檔戲劇領域發展，Junior說，前陣子還和王凱聊到年少輕狂的往事，「前兩天，我跟你還聊到當年我們多皮，要是現在拍戲看到這種小王八蛋，真的會氣死」，面對人生無常，Junior感性緬懷道，「兄弟，我懂，我知道，我記得。我叫阿邦，你叫小隆，祐開著車載著我們，在收工後的夜晚路上奔馳著…現在你真的起飛了，在光裡了，你就是光。再見。」更幽默表示：「你乖，去找楊爹地喝吧。」祝福王凱能和楊祐寧的爸爸在天上重逢相聚。

Junior韓宜邦（右起）、黃玉榮回憶昔日和王凱相聚時光。圖／截自韓宜邦臉書
Junior韓宜邦（右起）、黃玉榮回憶昔日和王凱相聚時光。圖／截自韓宜邦臉書

精華 FAQ

  • 王凱在26日於家中猝逝，享年43歲，突如其來的噩耗震驚各界。親友與演藝圈好友紛紛透過社群發文悼念，表達不捨與哀傷。

  • 楊祐寧提到3人當年收工後開吉普車衝下河堤斜坡，車子飛起的瞬間像慢動作，大家無聲尖叫後又大喊好玩，成為他們常常重溫的青春記憶。

  • Junior說自己與王凱認識超過20年，從《U-Touch四號宿舍》結緣，還提到兩人前陣子才聊起年少輕狂的往事，最後感性告別，祝他在光裡安好。

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