才剛領敬老卡 資深民歌天后甩肉13公斤 薄紗裝美成這樣

鄭怡瘦身13公斤。圖／台交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供

65歲的學霸鄭怡是民歌天后，近來雙管齊下共瘦身13公斤，昨身穿蕾絲薄紗登上「2026西拉雅夏日好Chill－關子嶺涼夏音樂夜」，喊話只有保持好的身體狀態，才能繼續站在舞台上唱歌給大家聽。

壓軸的她飆唱代表作「月琴」，自豪45年來不曾降Key，接著演唱「小雨來得正是時候」，笑稱路途中遇到打雷下雨，因為每次唱這首歌幾乎都會下雨，屢試不爽，還好開演前雨勢全停，讓她開心直呼：「那我今天唱這首歌就不怕了！」另外她跟Brian馮耀弘合唱「結束」，開心表示「年輕人讓我們看到希望」，隨後幽默稱自己剛領敬老卡，但還是要保持少女心，希望能和年輕世代一起享受音樂。

二度受邀的馬毓芬，一連帶來自己的代表作，以及哥哥馬兆駿創作的多首經典歌曲，並與Brian馮耀弘合作全新改編「關子嶺之戀」，兩人更事前一起練習舞步，以全新火花替經典歌曲注入青春活力。

此外，何方、南方二重唱輪番帶來精采演出，林隆璇自彈自唱帶來「難以抗拒你容顏」，原本安排與兒子林亭翰同台合唱「你那麼愛他」，沒想到林亭翰臨時接下重要工作，飛往杭州替國際鋼琴大師郎朗錄製歌曲，讓他無奈笑喊：「兒子就這樣拋棄我這個孤單老頭！」

林隆璇自爆被兒子拋棄。圖／台交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供

何方帶來精采演出。圖／台交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供

馬毓芬不只帶來自己的代表作，還有哥哥馬兆駿創作的多首金曲。圖／台交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供