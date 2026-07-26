王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

台灣8點檔男星王凱（本名王建隆）今（26日）傳出在家中暴斃，享年43歲，噩耗傳出，演藝圈再度為失去一名好演員感到震驚不捨。王凱當年憑電視劇「薰衣草」中的「小童」角色爆紅，出道25年演過不少8點檔戲劇，也曾到中國發展，但返台後一度陷入工作低潮，為了養家，曾到夜店當公關，月領2.2萬（新台幣，約731美元），也曾到黃立成 開的夜店當公關經理。

王凱因是家中唯一男生，為了賺錢養家，16歲國中畢業就北上打拚，初期在專櫃賣衣服，因為長得眉清目秀被經紀人挖掘，一腳踏進演藝圈，他曾回憶初出道時：「真的是誤打誤撞，完全沒有經驗就拿到角色（「薰衣草」小童），想起來當時真的是個乳臭未乾的孩子。」

演了「薰衣草」後，王凱的星途並未從此一路順遂，往後的4年間，他的角色一部比一部小，逐漸被新人取代，他在某機緣下轉往北京發展，投資開酒吧，後來返台一度到黃立成開的夜店當公關經理，直到改藝名「王凱」重新出發，接拍了如「世間情」、「雨後驕陽」、「加油！美玲」、「多情城市」、「市井豪門」等戲，逐步站穩8點檔演員地位。

王凱3年前拍完民視「市井豪門」後，在經歷父親病逝、感情重挫後，他一度陷入憂鬱低潮，曾經對外剖白：「我想說我的人生可以再悲慘一點，我已經麻木，我的人生就是這樣，我就是那麼可悲，我就是很黑暗，不期待快樂、不想快樂。」後來他回到高雄陪伴媽媽，直到去年進三立「百味人生」劇組，今年漸入佳境之際，豈料人生戛然而止，令人唏噓。