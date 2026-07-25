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湯姆霍蘭德試鏡7次才獲蜘蛛人角色 莎蒂辛克沒試鏡直接演

記者廖福生／台北－紐約連線即時報導
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湯姆霍蘭德（左）透露，觀眾會在片頭見到彼得帕克人生中最黑暗的章節。圖／索尼提供
湯姆霍蘭德（左）透露，觀眾會在片頭見到彼得帕克人生中最黑暗的章節。圖／索尼提供

漫威超級英雄大片「蜘蛛人：重生日」日前於紐約著名地標「哈德遜園區觀景台」（The Edge NYC）舉辦全球線上記者會。導演德斯汀丹尼爾克雷頓攜手主創團隊，包括漫威影業總裁凱文費吉、製片艾咪帕斯卡，以及主演湯姆霍蘭德、辛蒂亞、雅各布班塔隆、強柏恩瑟與莎蒂辛克等主創陣容全員到齊，揭開這部備受期待的新作面紗。

繼「蜘蛛人：無家日」創下全球票房奇蹟後，接續的「蜘蛛人：重生日」將焦點重新拉回彼得帕克的內心世界。在全世界都不再記得彼得帕克的世界中，他獨自扛下守護城市的責任，並面對前所未有的孤獨與挑戰。

主演湯姆霍蘭德透露，觀眾會在片頭見到彼得帕克人生中最黑暗的章節：「這是一個關於孤立無援的警世故事。他在上一集學到『尋求協助』的教訓，但現在他卻積極忽視它，過著沒有朋友、沒有社群支持的生活。」

有趣的是，電影形成了強烈對比，彼得帕克獨自扛下守護城市的責任，但個人生活卻困頓不堪，住在大樓公寓裡獨自承受頭痛；不過作為「蜘蛛人」，他卻在紐約街頭大放異彩，成為深受市民喜愛的超級英雄。這兩個世界的碰撞與拉扯，成為電影的一大看點！

為了呈現最道地的紐約氛圍，美術團隊甚至在倫敦片場手工還原了4個紐約街區，精細到連牆面磚塊質感與地面痕跡都精確複刻，讓「紐約市」成為電影中不可或缺的關鍵角色。

隨著咒語發動，全世界失去了對彼得帕克的記憶，辛蒂亞表示，這次的表演就像一場有趣的演技考驗：「我們要演得像從未見過彼得一樣，但彼得對我們生活的影響依然隱約存在。」她更透露，角色的性格出現了有趣的反轉，過去總是悲觀的MJ，在不知不覺中繼承了彼得過去的樂觀，而孤身一人的彼得則變得消極沉重。

另外，憑藉「怪奇物語」走紅的莎蒂辛克在此集加入卡司，其角色名稱在記者會上仍被列為最高機密。漫威總裁凱文費吉透露，該角色未經試鏡便直接鎖定莎蒂辛克出演，而製片艾咪帕斯卡則暗示，她的角色將與主角群一同經歷「孤立與尋求自我認同」的核心命題。

凱文費吉透露，由於導演德斯汀丹尼爾克雷頓過去曾與莎蒂辛克合作，團隊聽到這個建議後幾乎立刻達成共識，認為她就是最適合的人選，也因此直接敲定演出，「完全沒有試鏡的流程，只是打了幾通電話，一切就定下來了。」一旁主演湯姆霍蘭德聽完後忍不住笑著回應：「真好啊！我當年可是試鏡了7次呀！」

不過，湯姆霍蘭德表示：「加入這部大型電影有一項非常艱鉅的工作，就是要融入一個已經建立好的家庭，但她適應得非常完美！她是如此專業且帶來極其精彩的表演，她帶來的感情、專業態度和內心，正是這部電影所需要的。」

湯姆霍蘭德更大讚莎蒂辛克就像一股新鮮空氣：「這是新鮮且獨特的東西，我們以前在這些電影裡從未見過。所以對我來說，我覺得莎蒂是一位無名英雄，但現在的她（防止暴雷）什麼也不能透露。」電影「蜘蛛人：重生日」將於7月29日在台上映。

莎蒂辛克在此集加入「蜘蛛人：重生日」演出。圖／香奈兒提供
莎蒂辛克在此集加入「蜘蛛人：重生日」演出。圖／香奈兒提供

「蜘蛛人：重生日」將焦點重新拉回彼得帕克的內心世界。圖／索尼提供
「蜘蛛人：重生日」將焦點重新拉回彼得帕克的內心世界。圖／索尼提供

在全世界都不再記得彼得帕克的世界中，他獨自扛下守護城市的責任。圖／索尼提供
在全世界都不再記得彼得帕克的世界中，他獨自扛下守護城市的責任。圖／索尼提供

湯姆霍蘭德當初為了得到「蜘蛛人」一角，整整試鏡了7次。圖／摘自YT
湯姆霍蘭德當初為了得到「蜘蛛人」一角，整整試鏡了7次。圖／摘自YT

辛蒂亞表示，這次的表演就像一場有趣的演技考驗。圖／摘自YT
辛蒂亞表示，這次的表演就像一場有趣的演技考驗。圖／摘自YT

湯姆霍蘭德（左）片中與馬克盧法洛有精彩對手戲。圖／索尼提供
湯姆霍蘭德（左）片中與馬克盧法洛有精彩對手戲。圖／索尼提供

精華 FAQ

  • 他表示自己當年為了爭取蜘蛛人角色，總共試鏡了7次才成功。這也讓他在得知莎蒂辛克直接獲選時，忍不住開玩笑感嘆待遇差很大。

  • 凱文費吉透露，她是因為導演德斯汀丹尼爾克雷頓曾與她合作，團隊聽取建議後迅速拍板，完全沒有正式試鏡流程，只靠幾通電話就敲定。

  • 電影將重心放回彼得帕克的內心世界，描寫他在全世界都忘記自己的情況下，獨自承擔英雄責任，同時面對孤獨、壓力與自我認同的拉扯。

漫威 蜘蛛人

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