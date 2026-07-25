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蕭景鴻怨自己沒用提離婚 不捨老婆養家「妳離開比較好」

記者林士傑／即時報導
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蕭景鴻(左)跟老婆Mei互相扶持。圖／摘自臉書
蕭景鴻(左)跟老婆Mei互相扶持。圖／摘自臉書

24年前以Energy阿弟身分出道，蕭景鴻的星涯歷經大起大落，近來推出首張同名個人專輯，除了一路貴人相助，老婆Mei（邱馨葦）是背後的最強支柱。他的新歌「三塊錢」藏著夫妻辛苦過往，遭逢低潮的他曾自我懷疑，更不捨Mei陪著吃苦，曾問「妳離開是不是比較好」建議離婚，幸而雙方牽緊雙手一步一步前行，如今苦盡甘來。

當年合約到期且沒工作，蕭景鴻窮到只剩3塊錢，感謝Mei一路相伴，「過去的她像是人生導航，會告訴我方向，讓我知道怎麼走才順」。每逢他遇到問題，Mei就分析提出解答，現在也會提供造型等想法，他說老婆如今像是身邊的拐杖，「雖然我還沒那麼老，但她聽到一定不會開心」。

感性的他其實很能察覺旁人的情緒，在頻率共振下常被感染，曾在老婆面前哭到崩潰嗎？他說較少因為低潮落淚，「當下很痛苦是哭不出來的，反而是氣自己、覺得沒用，但要ㄍ一ㄥ過去」。

他一方面自我檢討，也捨不得老婆辛苦養家，才會冒出離婚想法，「討論發現這不是解決問題的方式，離了又怎麼樣，狀況也沒改變」，決定共同面對。蕭景鴻也感性表示每每走到絕路，便會遇到貴人打開一扇門，無論是導演、節目同仁等，讓他至今感念在心。

至於先前跟丁噹合作頻有親暱舉動，他說Mei完全沒有吃醋，反而是擔心部分歌迷太主動，常常跟到活動現場宣示主權，讓他不禁笑說：「我覺得她不需要擔心！因為主動沒有用啊！我是有家庭的人，我要保護自己還有家人。」

蕭景鴻(Energy阿弟)出道24年，圓夢推出個人同名專輯。記者沈昱嘉／攝影
蕭景鴻(Energy阿弟)出道24年，圓夢推出個人同名專輯。記者沈昱嘉／攝影

蕭景鴻(Energy阿弟)的星涯歷經大起大落。記者沈昱嘉／攝影
蕭景鴻(Energy阿弟)的星涯歷經大起大落。記者沈昱嘉／攝影

精華 FAQ

  • 他在事業低潮時深感自責，覺得自己沒用，又不捨老婆Mei陪著吃苦、甚至要養家，才曾冒出「妳離開比較好」的念頭，但最後認為離婚無法解決問題。

  • Mei一直是他的最強支柱，過去像人生導航，幫他分析方向、提供解答，如今也會給造型等建議，讓他在迷惘時能一步一步撐過去。

  • 〈三塊錢〉藏著夫妻倆曾經共同面對的艱辛過往，呼應他當年窮到只剩3塊錢的處境，也象徵他在妻子與貴人幫助下終於苦盡甘來。

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