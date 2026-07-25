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誰的同學會超大牌 王力宏、范曉萱現身 蘇永康從香港飛來

記者梅衍儂／台北即時報導
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眾人暢聊一整晚。圖／余玉卿提供
眾人暢聊一整晚。圖／余玉卿提供

王力宏、范曉萱、蘇永康都曾在福茂唱片，近日3人一起出席「福茂同學會」，由資深經紀人余玉卿分享聚會點滴，現場集結福茂老闆、歷年工作夥伴，30年情誼依舊深厚，讓這場聚會宛如一場華語流行音樂黃金年代的縮影，星光熠熠。

這場「福茂同學會」由范曉萱與余玉卿共同發起，王力宏得知後也熱心響應，促成這場難得的重聚。蘇永康特地從香港飛抵台灣，安排「兩天一夜」快閃行程，只為參加這場聚會，隔天便再飛返香港，展現對福茂大家庭的深厚情誼。

而王力宏更成為現場焦點之一，他特別穿上1996年舉辦人生第一場個人演唱會時的工作T恤赴約，這件T恤珍藏至今已30年，也讓在場老同事看了又驚又喜。余玉卿透露，王力宏不僅一直保存著這件充滿紀念價值的T恤，更清楚記得當年每一位曾照顧過他的工作人員，讓大家直呼既感動又窩心。

聚會席間，大家一邊話家常、一邊細數當年一起打拚的點點滴滴，聊起華語唱片最輝煌的黃金年代，更回憶起范曉萱當年曾締造百萬銷售的「健康歌」宣傳時期，工作人員曾戴著人偶到各地國小帶領學童跳早操，活動結束返回公司竟然才早上9點，雖然辛苦卻成了眾人心中最瘋狂也最珍貴的青春回憶。蘇永康甚至還記得福茂唱片的統一編號，范曉萱則分享過去每場演出的故事，讓現場笑聲不斷、回憶滿滿。

蘇永康、王力宏、范曉萱一起出席福茂同學會。圖／余玉卿提供
蘇永康、王力宏、范曉萱一起出席福茂同學會。圖／余玉卿提供

王力宏穿上當年宣傳服。圖／余玉卿提供
王力宏穿上當年宣傳服。圖／余玉卿提供

精華 FAQ

  • 王力宏、范曉萱、蘇永康都曾是福茂唱片旗下歌手，這次一起現身同學會，與老闆及工作夥伴重聚，展現彼此長年累積的深厚情誼。

  • 蘇永康特地從香港飛到台灣，採取兩天一夜快閃行程，只為參加福茂同學會，隔天就再飛回香港，顯示他對這段情誼相當重視。

  • 王力宏特別穿上1996年第一場個人演唱會時的工作T恤赴約，這件衣服珍藏至今已30年，不僅勾起老同事回憶，也讓大家感受到他的念舊與感恩。

王力宏 香港

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