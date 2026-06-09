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劉亦菲教養驚人…向太爆初見印象「真正富養」加碼她更美

記者廖福生／即時報導
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劉亦菲氣質出眾，被粉絲稱作有「神仙姐姐」。圖／摘自微博
劉亦菲氣質出眾，被粉絲稱作有「神仙姐姐」。圖／摘自微博

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：向太回憶與劉亦菲十四歲初見，對她印象極深。
  • 重點二：她認為真正的富養不是花錢，而是家庭教育。
  • 重點三：向太讚劉曉莉全心栽培女兒，讓劉亦菲氣質出眾。

有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲，出道多年穩坐一線女星地位，其空靈仙氣的優雅氣質，完全看不出來已38歲。近日香港知名製作人「向太」陳嵐，就分享了與劉亦菲初次見面的回憶，更透露劉亦菲母親劉曉莉年輕時外貌更勝劉亦菲。

向太透露，她與劉亦菲的緣分追溯到劉亦菲14歲那年。當時，劉亦菲的母親劉曉莉帶著年少懵懂的她，親自登門拜訪香港向家。正是那次會面，讓向太在心中烙下了難以抹滅的深刻印象。

向太認為，世人往往誤解「富養」等同於物質上的奢侈揮霍與優渥條件，但在她眼中，真正的富養無關金錢，而是深刻雋永的「家庭教育」。同時憶起當年14歲的劉亦菲，向太語氣裡滿是讚賞：「她的氣質與旁人截然不同，年紀小小就展露出不一樣的光芒。」

她透露，劉亦菲在母親的栽培下，學鋼琴、練騎馬，流利的英文與動人的歌喉更是信手拈來，舉手投足都散發著得體的教養與修養，「她的談吐、出場，給人家的感覺就是很有修養，很有氣質，這是富養的結果」。

最後，向太感性地說，劉曉莉是將自己的一生與全部的愛，毫無保留地奉獻給了女兒，將女兒視作生命中唯一且最重的核心。而她也指出，當時劉曉莉身邊不缺追求者，終身沒有再嫁，「我覺得她媽是傾其所有的去愛這個女兒，她專心一意的在女兒身上，一切都是女兒為重」。

精華 FAQ

  • 向太表示，自己第一次見到劉亦菲是在她十四歲時，當時是由母親劉曉莉親自帶著她登門拜訪香港向家，留下深刻印象。

  • 向太認為，真正的富養並不是金錢堆砌或奢侈享受，而是家庭教育、修養與栽培；劉亦菲的氣質與談吐，正是這種教育的成果。

  • 向太指出，劉曉莉把一生與全部的愛都放在女兒身上，始終以女兒為重，甚至終身未再嫁，顯示她傾其所有陪伴與栽培劉亦菲。

香港 劉亦菲

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