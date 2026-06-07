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「後室」票房飆 20歲天才網紅掀解謎熱潮 5大爆點一次看

記者陳穎／即時報導
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的奇維托艾吉佛(左起)、導演凱恩帕森斯和蕾娜特萊茵斯薇出席「後室」記者會。(美聯...
的奇維托艾吉佛(左起)、導演凱恩帕森斯和蕾娜特萊茵斯薇出席「後室」記者會。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：20歲YouTuber凱恩帕森斯執導後室，首周票房破紀錄。
  • 重點二：電影改編自網路都市傳說，憑臨界空間恐怖感掀熱潮。
  • 重點三：無官方設定加上實力派主演，帶動觀眾解謎討論。

由A24發行、年僅20歲的YouTube創作者凱恩帕森斯（Kane Parsons）執導的恐怖片「後室」（Backrooms），上映短短5天，全台便累積2689萬元票房，拿下新片票房冠軍；全球更開出1.18億美元的驚人成績，不僅遠遠超出市場預期，更刷新A24影史最佳開片紀錄。「噓！星聞」為讀者整理5大必看亮點。

電影改編自凱恩帕森斯在YouTube爆紅的同名網路系列作品，故事靈感源自網路社群流傳多年的都市傳說「後室」，描述一名家具店老闆意外發現通往異空間的神秘入口，進入無止盡的空房迷宮後離奇失蹤，他的心理治療師則深入未知空間展開救援。該片製作成本僅約1000萬美元，首周便創下破億美元票房，成為今年最賺錢的電影之一。

1. 暴紅都市傳說登上大銀幕

電影由奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）與坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）主演，改編自網路爆紅多年的都市傳說「後室」。這個概念最早源於2019年4chan論壇上一張泛黃辦公室照片，搭配「就會掉進後室」的設定，迅速在Reddit、TikTok等平台爆紅，並逐漸發展成龐大的網路神話宇宙。

2. 20歲YouTuber導演創紀錄

20歲導演凱恩帕森斯原本就擁有大批粉絲。他17歲時在YouTube推出「The Backrooms」短片，以擬真錄像風格打造強烈恐怖氛圍，累積超過數億次觀看。如今「後室」的成功，再次證明Z世代觀眾依然願意走進戲院。根據統計，「後室」觀眾有近85％未滿35歲，其中一半甚至不到25歲，顯示年輕觀眾對原創恐怖題材的需求依舊旺盛。

3. 「比鬼更可怕」的恐怖體驗

「後室」最特別之處在於，它的恐怖感並非來自傳統鬼怪或血腥殺戮。電影主打「臨界空間」概念，透過無止盡的黃色走廊、空蕩蕩的辦公室、閃爍的日光燈與重複出現的建築結構，營造出熟悉卻又極度陌生的不安感。許多觀眾認為，「後室」真正的怪物其實不是生物，而是空間本身。

4. 「後室」沒有任何官方規則

與「奪魂鋸」、「厲陰宅」等作品不同，「後室」從來沒有官方版本設定。不同創作者對怪物、樓層、出口甚至世界觀都有各自的解讀。這也讓電影上映後出現大量影迷解析影片、彩蛋比對與隱藏設定討論，在網路上掀起一波解謎熱潮。這種「看完電影還要上網做功課」的現象，也成為「後室」能持續引發話題的重要原因。

5. 坎城影后搭檔奧斯卡提名男星

「後室」雖然源自網路都市傳說，卻未找來新生代偶像主演，而是由38歲挪威演員蕾娜特萊茵斯薇與48歲英國演員奇維托艾吉佛擔綱核心角色。

蕾娜特萊茵斯薇曾以電影「世界上最爛的人」奪下坎城影展最佳女演員獎；奇維托艾吉佛則憑「自由之心」獲奧斯卡最佳男主角提名，演技備受肯定。兩位實力派演員加盟，也讓「後室」從網路迷因電影升級為受到主流影壇高度關注的作品。

「後室」由20歲天才導演凱恩帕森斯（左）執導，男星奇維托艾吉佛演出。圖／采昌提供
「後室」由20歲天才導演凱恩帕森斯（左）執導，男星奇維托艾吉佛演出。圖／采昌提供

「坎城影后」蕾娜特萊茵斯薇在「後室」有精采演出。圖／采昌提供
「坎城影后」蕾娜特萊茵斯薇在「後室」有精采演出。圖／采昌提供

「後室」由「英國影帝」奇維托艾吉佛領銜主演。圖／采昌提供
「後室」由「英國影帝」奇維托艾吉佛領銜主演。圖／采昌提供

精華 FAQ

  • 主因是它結合網路爆紅的都市傳說、年輕導演的話題性與A24發行優勢，再加上恐怖氛圍新穎，成功吸引Z世代進戲院，也帶動社群討論熱度。

  • 它不靠傳統鬼怪，而是以無盡黃色走廊、空辦公室、閃爍燈光與重複結構營造壓迫感，讓觀眾感到熟悉又陌生，形成空間本身就是怪物的恐懼。

  • 因為《後室》沒有唯一官方設定，不同創作者都能延伸怪物、樓層與出口解讀，觀眾看完後常上網比對彩蛋與理論，形成持續發酵的討論文化。

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