前「黑澀會」美眉爆婚變…深夜大吵提離婚 老公揭內幕
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前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司和老公H先生結婚13年，近日因小孩問題起口角，對於12歲的大兒子升學問題各持己見，瑪菲司甚至脫口「你去買離婚證書」，險些鬧翻各奔東西。
夫婦今辦餐敘分享保健品牌成為台灣之光，將攜手飛往巴黎領獎，只是前陣子頻起口角，瑪菲司說：「為了小孩的問題爭執非常久，老公想安排小孩讀私立國中，但我希望選擇公立。」H先生解釋從小因父親嚴格管教，加上堂哥是天才孩童，在充滿比較的環境中長大，因此希望讓小孩處於比較沒競爭壓力的教育環境。
不過瑪菲司認為要給小孩各種學習的機會，跟H先生討論多次仍無結果，眼見陷入僵局，她某天氣到脫口「你現在去買離婚證書」，H先生苦笑「晚上11點多，我要去哪裡買」。最後她最後成功說服老公，開玩笑說「我靠身體贏了」，但也坦言是婚後吵最兇的一次，
而夫婦在生完大兒子後仍努力做人，可惜遲遲等不到好結果，近年透過合法的代理孕母陸續迎來2個寶貝女兒，目前正在尋覓新房，鎖定台北市區4房以上的建案，瑪菲司說：「可是太貴了。」暫時沒有屬意的地方。
主要是12歲大兒子的升學與教育選擇不同，丈夫想讓孩子讀私立國中，瑪菲司則傾向公立學校，雙方對是否要給孩子較少競爭壓力的環境意見不合。 因為夫妻針對孩子教育問題討論多次仍沒有結果，她情緒上來後忍不住說出「你現在去買離婚證書」，甚至讓這場爭執成為婚後最激烈的一次。 他們在生下大兒子後，近年透過合法代理孕母迎來兩個女兒；另外也正在尋覓新房，目標是台北市區四房以上建案，但目前仍未找到合適物件。
精華 FAQ
主要是12歲大兒子的升學與教育選擇不同，丈夫想讓孩子讀私立國中，瑪菲司則傾向公立學校，雙方對是否要給孩子較少競爭壓力的環境意見不合。
因為夫妻針對孩子教育問題討論多次仍沒有結果，她情緒上來後忍不住說出「你現在去買離婚證書」，甚至讓這場爭執成為婚後最激烈的一次。
他們在生下大兒子後，近年透過合法代理孕母迎來兩個女兒；另外也正在尋覓新房，目標是台北市區四房以上建案，但目前仍未找到合適物件。
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