我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾示威民眾持續包圍投票所 選務人員健康惡化送醫

川普：將提名布蘭奇出任司法部長

前「黑澀會」美眉爆婚變…深夜大吵提離婚 老公揭內幕

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Mavis瑪菲司的旗下品牌成為台灣之光。圖／菲文創娛樂提供
Mavis瑪菲司的旗下品牌成為台灣之光。圖／菲文創娛樂提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：瑪菲司與丈夫因大兒子升學選擇不同，深夜爆發激烈爭執。
  • 重點二：她主張讀公立國中，丈夫則希望安排私立以減少競爭壓力。
  • 重點三：夫妻終達成共識，並透露正尋覓台北市區四房新房。

前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司和老公H先生結婚13年，近日因小孩問題起口角，對於12歲的大兒子升學問題各持己見，瑪菲司甚至脫口「你去買離婚證書」，險些鬧翻各奔東西。

夫婦今辦餐敘分享保健品牌成為台灣之光，將攜手飛往巴黎領獎，只是前陣子頻起口角，瑪菲司說：「為了小孩的問題爭執非常久，老公想安排小孩讀私立國中，但我希望選擇公立。」H先生解釋從小因父親嚴格管教，加上堂哥是天才孩童，在充滿比較的環境中長大，因此希望讓小孩處於比較沒競爭壓力的教育環境。

不過瑪菲司認為要給小孩各種學習的機會，跟H先生討論多次仍無結果，眼見陷入僵局，她某天氣到脫口「你現在去買離婚證書」，H先生苦笑「晚上11點多，我要去哪裡買」。最後她最後成功說服老公，開玩笑說「我靠身體贏了」，但也坦言是婚後吵最兇的一次，

而夫婦在生完大兒子後仍努力做人，可惜遲遲等不到好結果，近年透過合法的代理孕母陸續迎來2個寶貝女兒，目前正在尋覓新房，鎖定台北市區4房以上的建案，瑪菲司說：「可是太貴了。」暫時沒有屬意的地方。

Mavis瑪菲司(左)跟老公H先生常因小孩教育問題吵架。圖／菲文創娛樂提供
Mavis瑪菲司(左)跟老公H先生常因小孩教育問題吵架。圖／菲文創娛樂提供

精華 FAQ

  • 主要是12歲大兒子的升學與教育選擇不同，丈夫想讓孩子讀私立國中，瑪菲司則傾向公立學校，雙方對是否要給孩子較少競爭壓力的環境意見不合。

  • 因為夫妻針對孩子教育問題討論多次仍沒有結果，她情緒上來後忍不住說出「你現在去買離婚證書」，甚至讓這場爭執成為婚後最激烈的一次。

  • 他們在生下大兒子後，近年透過合法代理孕母迎來兩個女兒；另外也正在尋覓新房，目標是台北市區四房以上建案，但目前仍未找到合適物件。

上一則

奚夢瑤婚禮戴4900萬珠寶 卻送粉絲20元髮卡 網友吵翻了

延伸閱讀

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美
結婚22年兩兒子非親生 山東男要回房子遭兒毆打辱罵

結婚22年兩兒子非親生 山東男要回房子遭兒毆打辱罵
貴陽「流水線」閃婚有詐 男砸大錢…娶到三婚、梅毒女

貴陽「流水線」閃婚有詐 男砸大錢…娶到三婚、梅毒女

熱門新聞

喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
向太大讚古天樂「真的很偉大」。(記者王聰賢／攝影)

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

2026-05-27 23:00
黃百璐（右）今年初放手讓兒女離開德國跟著爸爸赴美。（取材自臉書）

名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

2026-05-30 18:04
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

2026-05-27 08:00
台灣火舞藝術家楊立微，讓世界看到台灣。（取材自comingtrue_firegroup IG）

台灣火舞殺進「英國達人秀」決賽 難度最高演出全場集氣 結果出爐

2026-05-30 19:08

超人氣

更多 >
66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥
加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃

加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃
一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局

一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局