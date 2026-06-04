前「黑澀會」美眉爆婚變…深夜大吵提離婚 老公揭內幕

Mavis瑪菲司的旗下品牌成為台灣之光。圖／菲文創娛樂提供

AI重點 文章重點整理： 重點一： 瑪菲司與丈夫因大兒子升學選擇不同，深夜爆發激烈爭執。

瑪菲司與丈夫因大兒子升學選擇不同，深夜爆發激烈爭執。 重點二： 她主張讀公立國中，丈夫則希望安排私立以減少競爭壓力。

她主張讀公立國中，丈夫則希望安排私立以減少競爭壓力。 重點三：夫妻終達成共識，並透露正尋覓台北市區四房新房。

前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司和老公H先生結婚13年，近日因小孩問題起口角，對於12歲的大兒子升學問題各持己見，瑪菲司甚至脫口「你去買離婚證書」，險些鬧翻各奔東西。

夫婦今辦餐敘分享保健品牌成為台灣之光，將攜手飛往巴黎領獎，只是前陣子頻起口角，瑪菲司說：「為了小孩的問題爭執非常久，老公想安排小孩讀私立國中，但我希望選擇公立。」H先生解釋從小因父親嚴格管教，加上堂哥是天才孩童，在充滿比較的環境中長大，因此希望讓小孩處於比較沒競爭壓力的教育環境。

不過瑪菲司認為要給小孩各種學習的機會，跟H先生討論多次仍無結果，眼見陷入僵局，她某天氣到脫口「你現在去買離婚證書」，H先生苦笑「晚上11點多，我要去哪裡買」。最後她最後成功說服老公，開玩笑說「我靠身體贏了」，但也坦言是婚後吵最兇的一次，

而夫婦在生完大兒子後仍努力做人，可惜遲遲等不到好結果，近年透過合法的代理孕母陸續迎來2個寶貝女兒，目前正在尋覓新房，鎖定台北市區4房以上的建案，瑪菲司說：「可是太貴了。」暫時沒有屬意的地方。

Mavis瑪菲司(左)跟老公H先生常因小孩教育問題吵架。圖／菲文創娛樂提供