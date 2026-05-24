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孫安佐狂言「警察不會來」前經紀人再爆內幕

記者陳慧貞／即時報導
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重讀天月出席公益活動為孫安佐事件受訪。記者白振廷／攝影
重讀天月出席公益活動為孫安佐事件受訪。記者白振廷／攝影

孫鵬、狄鶯之子孫安佐日前因在河堤邊測試自製噴火槍，依涉嫌持有改造槍械等5罪遭裁定羈押禁見。孫安佐前經紀人重讀天月（陳昱中）先前被拍到和孫鵬見面，雙方疑似協商解約，後來重讀天月秀出與孫鵬簽協議書照，今(24日)更出席公益活動，代孫安佐履行先前承諾的獻愛心活動，盼能扭轉形象。

重讀表示，這次公益活動是延續3月第一場活動後的第二場，所有行動皆為自發性規劃，「大家都有看到我做的影片，其實安佐是一個善良的小孩，所以希望透過公益去把形象做正向。」強活動並非外界所猜測的粉絲見面會或商業活動，「每個人都是自動自發在做，不是什麼操作」，認為即使目前孫安佐正因社會事件配合調查，仍表示公益計畫不會因此中止。

對於和孫鵬、狄鶯聯繫，重讀天月表示，與長輩間一直都有溝通，但多半是自己主動和孫鵬聯絡，「他們都會打電話來講一些希望改善的地方。」但也坦言「不太敢直接打給狄鶯」，強調溝通並未中斷。針對外界批評「切割」、「沒有仁義」，重讀天月回應相當直接，認為相關說法並不公平。

重讀天月表示，自己長期擔任經紀人，許多活動與節目都是一路陪同完成，「如果沒有去溝通處理家庭的事情，他也不可能去打拳賽，也不可能做這麼多活動。」並稱：「大家說切割，我覺得很可笑。」表示當初會擔任經紀人的原因，是不希望孫安佐被放棄，「我就是不希望全世界把他丟著。」

談及此次事件，重讀坦言團隊確實有誤判風險，「做錯就是做錯」，但強調本意並非造成任何傷害。他表示，孫安佐本身熱衷於發明與研究，但過程中未充分注意法律界線，才導致後續問題發生，指孫安佐聲稱「警察是不會來的」，重讀說：「他的本意不是傷害他人，是太投入自己的發明。」

面對輿論延燒，重讀呼籲外界不要過度解讀或利用事件炒作。他表示，目前案件仍在司法程序中，「安佐還在裡面，很多事情應該等他出來再說。」身為親友與經紀人，現階段最重要的就是等待結果，「等他出來，再一起面對後續。」

狄鶯（左起）和孫鵬與孫安佐。（取材自臉書）
狄鶯（左起）和孫鵬與孫安佐。（取材自臉書）

孫安佐

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