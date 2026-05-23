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能紅全靠潘越雲 趙傳破天荒撒嬌 驚人緣分全說了

記者林士傑／即時報導
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趙傳(右)跟潘越雲的交情如家人般深厚。記者林士傑／攝影
趙傳(右)跟潘越雲的交情如家人般深厚。記者林士傑／攝影

趙傳今晚2度空降北流，替「給所有知道我名字的人」世界巡演增加3大彩蛋，驚喜邀來貴人嘉賓潘越雲合唱。他感念對方一路提拔照顧，公開撒嬌喊「潘，謝謝妳這麼疼我」，最後幽默補充：「阿潘是我在滾石唱片時期，唯一會撒嬌的女歌手！」

作為巡演最終場，他新增「Dancing Queen」、「YMCA」等3首西洋金曲，帥氣展現DISCO舞技，帶嗨台下歌迷跟著手舞足蹈。他歸功於在學生時期就練就一身「舞功」，此外加碼獻唱華語代表作以及台語歌「內山姑娘要出嫁」，三聲道全開之外，他還開玩笑說現在有些演唱會的模式是歌手唱到副歌時，剩下交給觀眾合唱，「常心裡會想，這個演唱會這麼好賺啊」，逗得全場大笑。

他和嘉賓潘越雲曾是同門，也是台師大碩士班的學姐、弟，培養出如家人般的深厚情誼，他透露：「以前樂壇流傳一句話，只要跟阿潘合唱就會紅，結果我跟她唱完『愛情有什麼道理』後，事業真的一路往上衝！」兩人今晚攜手重現，感動全場觀眾，潘越雲則獨自演繹他的經典歌曲「一個人」，趙傳說在開唱前，心中第一個想到的嘉賓人選就是潘越雲，加上演唱會完售，直呼潘越雲就是自己的「幸運星」。

而他為了演唱會進行自律訓練，從飲控、培訓體能及練唱三管齊下配合充足睡眠，他表示飲食方面必須吃足夠蛋白質、最後吃澱粉，「由於幾乎每天都會運動，所以蛋白質很重要，可以長肌肉、防止肌肉流失。至於澱粉最後吃是有營養學觀念在，每餐先吃菜、肉，最後把米飯類放在最後吃，比較不容易變胖」。

趙傳2度空降北流，舉辦「給所有知道我名字的人」世界巡演。記者林士傑／攝影
趙傳2度空降北流，舉辦「給所有知道我名字的人」世界巡演。記者林士傑／攝影

趙傳(右)靠在嘉賓潘越雲肩上撒嬌。記者林士傑／攝影
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