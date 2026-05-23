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凍齡外型戰勝最大敵人 不老玉女透視裝美成這樣

記者林士傑／即時報導
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白安化身為「DJ ANN」帶來精彩演出。記者王聰賢／攝影
白安化身為「DJ ANN」帶來精彩演出。記者王聰賢／攝影

2026 hito流行音樂獎眾星雲集，共計頒發35個獎項，同門的白安、蘇慧倫雙雙在本屆金曲獎落馬，但是今晚各有斬獲，蘇慧倫精心挑選16首代表作，透過演出帶領觀眾進入專屬於她的時光迴廊，唱到不敗金曲「鴨子」，瞬間降下漫天飛舞的氣球及繽紛大球，讓觀眾跟著一起同樂。

蘇慧倫以「就說給我聽」拿下hito年度十大華語歌曲，並抱回STAR全能藝人獎，她向歌曲創作者告五人雲安致謝，也謝謝一路以來支持的歌迷與觀眾，「走到現在，還能持續在音樂和戲劇裡感受到快樂與投入，也一路留下不同階段的作品，對我來說是件很珍貴的事」，希望自己未來能繼續用舒服的步調，去做喜歡的音樂與表演。

而55歲的她駐顏有術，玉女外型絲毫不受時間影響變化，今晚後方螢幕播放1993年「我一個人住」的MV，昔日神情與現今台上的她沒有差異，引發全場尖叫不斷。會後她受訪時已逼近晚上11點，笑稱已經有點恍神「快到睡覺時間了」，很開心獲頒全能藝人，也很享受從表演中找到快樂，對於大批粉絲替她抱屈沒入圍金曲獎？她說那就是緣分，「說不在乎有點太假了，心理還是有點小小期待，大概1天就消化完了」，也沒在老公面前表現失落的一面。

白安則贏得hito唱作歌手獎，化身為「DJ ANN」帶來精彩演出，帶有工業風的服裝格外引人好奇，她說是使用環保材質，由於設計非常貼身，首次穿上塑身衣營造曼妙曲線，迫不及待等收工後想趕快解脫，好好吃一餐。

她今晚也演唱「我把你留在去年」，鼓勵聽眾勇敢斷捨離和過去揮手說不見，表示每次跟Hit Fm都有好玩的合作企劃，「這張專輯是我的第5張專輯，但它非常像我的第1張專輯，我一直都很喜歡電子音樂，這張專輯對我來說很像是很棒的一個新開始，謝謝大家」。

蘇慧倫精心挑選16首代表作，透過演出帶領觀眾進入專屬於她的時光迴廊。記者王聰賢／...
蘇慧倫精心挑選16首代表作，透過演出帶領觀眾進入專屬於她的時光迴廊。記者王聰賢／攝影

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