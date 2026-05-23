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睽違12年重返台灣 PSY空降大巨蛋開球「嗨到全場搖」

記者李姿瑩／即時報導
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PSY坐敞篷老爺車進場。圖／翻攝自中信兄弟官方twitch
PSY坐敞篷老爺車進場。圖／翻攝自中信兄弟官方twitch

「江南大叔」PSY今天受邀到台北大巨蛋，為中信兄弟CHANNEL B 棒球音樂祭擔任壓軸表演歌手，同時也是比賽開球嘉賓。PSY睽違12年重返寶島，表現果然沒讓大家失望，直接坐在賓士車上繞場，把台北大巨蛋變成韓流夜店。

PSY今天在開球時，坦言因為肩膀受傷，所以事前無法練習太多次。他開球時失手「挖地瓜」，主動要求重來，一連投了三次。球迷直呼賺到，因為從來沒看到開球三次的特別來賓，還是當紅國際巨星。

PSY 幽默表示，相隔12年再次來到台灣，「我很怕大家不認識我」。他原本想戴墨鏡上場增加氣勢，但又擔心看不清楚，最後決定等表演時才戴上墨鏡。

球賽結束後，中信兄弟吞敗導致球迷心情低落，PSY一登場直接扭轉場內氛圍，他搭乘賓士老爺敞篷車，在重機環繞下出場，全場粉絲歡聲雷動，直呼規格堪比國際級賽事。

PSY開唱後全場更是嗨翻，他一連帶來「Gentlemen」、「That That」、「New Face」等歌曲，最後以招牌代表作「江南Style」帶動全場2萬球迷熱情跳動。全場彷彿變身大型舞廳夜店，不少歌迷都表示「整個大巨蛋都在搖」，但能參與其中不虛此行，根本值回票價。

最後PSY在歌迷的安可聲中，加碼演唱安可曲，他直言「剛剛唱的5首歌是工作，接下來才是我送給你們的」。他還要求全場亮燈，要讓他檢查歌迷有沒有跳，觀眾樂得被PSY教官指揮，加上還有空耳歌詞，大家一起在音樂聲中忘記輸球的情緒。

PSY要求全場粉絲跳起來。圖／翻攝自中信兄弟官方twitch
PSY要求全場粉絲跳起來。圖／翻攝自中信兄弟官方twitch

PSY率領舞群嗨翻大巨蛋。圖／翻攝自中信兄弟官方twitch
PSY率領舞群嗨翻大巨蛋。圖／翻攝自中信兄弟官方twitch

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