女團窮到翻沙發找零錢…曝吃即期品 為省錢只敢買童裝

蔡喬茵坦言個性慢熟。記者林士傑／攝影

女團TPE48一路走來歷經世代更替與人氣洗禮，壓力不小，談起辛苦面，成員黃奕霖自曝剛出道時很窮，為了省5元都提早一站下捷運步行，吃公司拜拜剩下的泡麵零食度日；現在的C位伊品更曾窮到狂摳沙發底下，好不容易搜集到60元，跑去便利商店買即期品吃。

身為四期生的伊品，則坦言一路走來壓力極大，原本體重43公斤，因高強度公演、練習與壓力，短短2個月瘦成不到40公斤，166公分的她苦笑說，以前愛喝奶茶，現在改喝豆漿維持體力。而她2年多前還過著很貧困的日子，當時就勉勵自己要好好經營，「畢竟沙發底下不會一直出現零錢」，如今拚到C位，也算是給自己交代。

黃奕霖則表示，為了省錢，身材嬌小的她都買童裝穿，近來她升格為正式成員，透露升格當天看到粉絲準備的紅布條時，瞬間忍不住眼眶泛淚，「他們每場公演都帶著，真的很感動」，不過她也坦言，因工作頻繁導致長期感冒、眼睛發炎、乾咳，甚至一度吃抗生素吃到醫生要求停藥休息。

來自香港的劉曉晴加入團體已8年，她當初看到台灣徵選時，只是抱著「想給自己一次機會」的衝動心態，「以前從來沒想過自己會當偶像，只是很喜歡看偶像。」如今她長期在台灣住宿舍生活，雖然固定會回香港，但因行程密集，常常半年才能真正回家一次，「媽媽有一次還跟我說，好久沒聽到妳聲音了。」

中日混血的五期生蔡喬茵（Miyu）則自認個性慢熟、不太會講話，直播時甚至會突然「當機定格」，但粉絲總是耐心等她慢慢開口。她也透露，曾因穿不習慣的高跟鞋，在舞台跑位時直接摔倒，膝蓋當場流血，「當下真的超痛，但休息一兩周就好了」。

黃奕霖剛出道時為了省5元車資，常提早一站下車步行。記者林士傑／攝影

TPE48談起追夢歷程，坦言曾窮到吃泡麵、翻沙發找零錢度日。記者林士傑／攝影

伊品曾窮到翻沙發找零錢買即期食品。記者林士傑／攝影

來自香港的劉曉晴來台追夢8年，因工作忙碌常半年才回家一次。記者林士傑／攝影