和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

孫安佐 經紀人重讀天月先前被拍到和孫鵬見面，兩人疑似在協商解約，剛重讀天月發聲向社會大眾道歉，他表示無法百分百控制孫安佐，「我與他的父親孫鵬早就已經協議說如果發生了，他也不希望他兒子孫安佐影響到我。我還是孫安佐的好朋友，也是把他當做自己家人。工作的部分，完全沒辦法再協助他了。」

以下為全文：

我是重讀天月，對於這一次的火槍事件，先跟各位媒體社會大眾深深地道歉。對於這次事件真實事發經過，我本人現在進行澄清還有還原。大家在看這支影片的同時，可以先看一下初步文字聲明稿，會有助於了解事情的真實樣貌。

我在做筆錄的時候根本不可能把責任推給孫，因為我是他經紀人，我一定有責任。那只是在於我們不了解火槍是什麼樣的東西，它也是屬於灰色地帶，當時太相信了，孫安佐就被他所說服了，沒有想這麼多，也是我們該改進的地方。當下發生事情的時候，我們的手機全部都被警方控制，並且扣查所有的對話記錄，所以並不會有任何的造假身份，所有記錄都清清楚楚，偵查不公開就更不可能有這樣的說法。請大家思考一下。

那當下會有點火跟幫忙倒油的，這個是我擔任現場協助助理，沒有意識到疏失的部分，並不是我跟孫安佐一起做研究。在這一個錯誤上面我也反省了非常的多。孫安佐家裡面搜到的東西呢，他的家人包含我也都完全不知，因為我們都認為那只是生存遊戲的玩具，我們不是這方面的專業。孫安佐的興趣一直以來都是研究火力跟武器，身邊親朋好友家人也都勸過非常多次，但他一樣一意孤行的堅持走這條道路，並且他不在意法律的規範，這就是他所選擇的路。

我們這一次是跟廠商做遊戲平台的宣傳合作。這一次合作負責的部分，我只是一個助理跟經紀人協助陪同的角色。拍攝跟後製是柚子、對接廠商的對口就是秋偉。所以我們團隊從拍攝前腳本的討論並沒有寫到任何關於火槍的題材，是孫安佐自己本人在現場即興半強迫說服我們去陪他拍攝這樣子的素材，而且堅決保證不會有任何問題，所以才會有這支影片的上傳。

媒體在造謠說馬上就進行經紀人卸任這塊動作是切割，這個說法非常的無腦，並且沒有根據。我在工作責任上這一塊，我沒有辦法百分之百地去控制孫安佐。我與他的父親孫鵬早就已經協議說如果發生了，他也不希望他兒子孫安佐影響到我。我還是孫安佐的好朋友，也是把他當做自己家人。工作的部分，完全沒辦法再協助他了。

5 月 24 號這個不是見面會，就是我帶著孫安佐一起做公益，想要改善他的形象，也希望他可以帶起為社會付出的風氣的活動。我們一樣還是會去堅持做公益，因為付出這件事不是在做秀，是我們堅持想做的事。就算安佐不在了，我們還是會去執行它。事件與公益是分開來的。

我家被搜到違禁品的這件事情，對不起各位。我認為做錯了就是道歉，並且改正成為更好的人，沒有什麼好說的，所有一切交給司法調查。沒有人是完美的人，我也會犯錯，勇於面對承擔，用行動成為更好的人，讓大家知道犯錯有勇氣，依然會有全新的成長與開始。

那我想跟各位說的是，過去我在跟孫安佐合作的這兩年期間，我阻止過了非常多災難的發生之外，也有很多好的成績單：拳賽、公益，還有我帶著他去拍攝父母的溫馨過節畫面，你們怎麼都沒有報？還有他車子跟我一起在土石流被沖走的時候，我也跟他一起拯救了彼此的生命，也與亞斯車庫一起拯救了他的車子。不要只看我們這次的事件，我們也在過去付出了非常多的努力，也有許多亮眼的成績，但很遺憾地因這個事件都被蓋過去了。

我是屬於最難過的人之一，沒有人會希望我多年付出的成果毀於一旦，也沒有人希望一個善良的大男孩要在牢獄裡面度過幾年的時間。這次的事件我認為是非常好的事，凡是發生都是最好的安排，不是學到就是得到。那我也看到了自己的不足，許多的事情應該看得更細節，不應該這麼樣地粗心。

如果沒有制止的話，我們也不知道孫安佐在持續研究這樣子的武器，會不會在未來去傷害到自己或是傷害到他人。若這件事情真的發生了，我覺得才是最無可挽救的錯誤。孫安佐需要去面對自己的行為，並且成長變成一個更好的人，我們都是。所以我認為非常地好，只要有心改過、重新開始，永遠可以變得更好，站在更高的地方。

最後我想說，蹭話題我覺得都很正常，但如果你是惡意編造謊言、造謠，想要去看別人受傷、過得不好的話，那也代表你是一個本身自己過不好的人。每一個人的行為都表示自己是個什麼樣的人。給一點善良，給一點力量，因為沒有人是完美的，社會也不會因為攻擊而變得更好，但會因為成長檢討成為更好的人。謝謝大家把這個影片看完，謝謝。