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廣播金鐘主持人病逝 年僅7歲…母痛心公開：只是發燒咳嗽

記者林怡秀／即時報導
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詹明芫（右）跟女兒黃婼馡（中）以及姪女如逸比佑邢幸去年憑藉節目「wawa快樂屋」...
詹明芫（右）跟女兒黃婼馡（中）以及姪女如逸比佑邢幸去年憑藉節目「wawa快樂屋」奪下廣播金鐘主持人獎。圖／摘自臉書

主持人詹明芫去年和女兒黃婼馡（馡馡）以及姪女如逸比佑邢幸憑藉節目「wawa快樂屋」奪下廣播金鐘主持人獎，但詹明芫今在臉書透露愛女在今年3月因為確診「兒童急性壞死性腦病變」離世，年僅7歲，讓她痛心不已。

詹明芫在臉書透露女兒發病過程，3月2日女兒因反覆高燒2天，最高溫燒到41度，第二天晚上覺得不妙趕緊送到急診，住院後持續反覆高燒，在這幾天食欲不振，但意識清醒、還能聊天說笑、看卡通、下床走路，「直到第三天下午突然抽搐，趕緊請護理師來看，直接被推進ICU，沒多久就插管，最後還是離開了我們⋯」

詹明芫表示，急性壞死性腦病變的病程非常快:「在發病前女兒除了高燒，還有一點點的咳嗽，但並沒有咳得很兇，只是咳⋯咳⋯，很像之前她過敏的症狀，在咳嗽的期間去診所看過，醫生也沒有查出什麼病症，沒想到這場病來的無聲無息。」如今女兒離開了，到現在還沒找到感染源。醫生認為，可能病毒在治療的時候有被殺掉，但引發免疫風暴攻擊大腦，導致多處腦組織水腫、壞死。

她坦言現在寫出這段經歷，心非常痛，「但還是想和爸爸媽媽們說，生病發燒看似平常不過的事，還是不能輕忽，如果超過38.5就要提高警覺，也許疫苗不是萬能，但還是會有保護的效果。經歷這次，我也馬上帶兒子去打B型腦膜炎疫苗預防」，希孩子們都能健康平安的長大。

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