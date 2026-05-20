我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

習近平會普亭：世界面臨倒退回叢林法則的危險

吳青峰榮登歌手第一人…獲頒政大傑出校友 超狂歷史曝光

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳青峰成為母校政大的2026年度傑出校友。圖／BAZAAR ART 時尚芭莎藝術...
吳青峰成為母校政大的2026年度傑出校友。圖／BAZAAR ART 時尚芭莎藝術提供

吳青峰前年被文聖國小選為傑出校友，今再度獲得殊榮，成為母校政大的2026年度傑出校友，含所屬蘇打綠共在金曲獎拿過最佳華語男歌手、作詞人、樂團等6項大獎，政大校方盛讚他是金曲獎滿貫音樂人，即便面對創作心血遭逢巨大風波，仍始終堅持為公平正義發聲，鼓勵無數新生代的音樂人。

他當年在校主修中文系、雙主修廣告系以及輔修企管與教育系，大三課業忙到翻天，創作反而成為壓力的出口，意外創作出人生最多的歌曲數量。文筆好的他獲獎無數，政大校方推崇他擅長將古典意象與現代語感揉進流行音樂，且包辦詞、曲的「遲到千年」曾獲選為國中修辭學教材，吳青峰形容中文系像水，「沒有固定型態，卻因此能隨容器成為任何形狀，是形塑我非常重要的一段」。

他相信熱忱會替創作帶來無可取代的音色，鼓勵大家記住內心那股熱血，別讓痛苦或是傷痛消滅熱忱。談及獲選殊榮的心情，吳青峰感念表示：「我常在行進的過程中寫歌，在政大四處流動的角落都有作品誕生。在人生至今日日改變形狀的淤積地上，我常想起那樣的時光，像隱形的錨，然後再次流動。謝謝那幾年在政大發生的一切。」

而蘇打綠在4年內完成復刻專輯的大型企劃，如今進入休息期，吳青峰入圍本屆金曲獎最佳單曲製作人獎，接受「BAZAAR」封面訪問時，表示很享受在台北街頭散步的放空人生，開始重新觀察植物、昆蟲、喇叭聲，甚至貓跳上琴鍵的聲音，也發現「早上的鳥會叼著草飛來飛去，可能是在築巢」，回歸日常讓他暫時甩開光環，盡情挖掘出幕前看不到的平凡小事。

吳青峰相當享受在台北街頭散步的放空人生。圖／BAZAAR ART 時尚芭莎藝術提...
吳青峰相當享受在台北街頭散步的放空人生。圖／BAZAAR ART 時尚芭莎藝術提供

上一則

女星鮪魚被爆戀上富二代人夫 車內激吻陷不倫疑雲

延伸閱讀

蔡依林入圍9獎爭金曲歌后 樂喊繼續活潑誠實創作

蔡依林入圍9獎爭金曲歌后 樂喊繼續活潑誠實創作
金曲37／台語老將對新秀…人夫蕭煌奇拚搶第5座歌王

金曲37／台語老將對新秀…人夫蕭煌奇拚搶第5座歌王
鄉村音樂學院獎 艾拉蘭利抱7獎創紀錄 科迪奪最佳藝人

鄉村音樂學院獎 艾拉蘭利抱7獎創紀錄 科迪奪最佳藝人
金曲入圍╱不敢赴台還報名？陸歌手被挖「缺席」歷史

金曲入圍╱不敢赴台還報名？陸歌手被挖「缺席」歷史

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56
尊龍在「末代皇帝」中一場身穿白色時尚運動服打網球的戲令人驚豔，尊龍透露當時幾乎是「素顏上陣」。圖／甲上娛樂提供

「亞洲第一美男」素顏上陣自帶妝感 陳沖讚：想一看再看

2026-05-14 13:58

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單
百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它

百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它
何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版
討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼

討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼