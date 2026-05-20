坎城影展／阿莫多瓦新作首映 觀眾昏厥播放中斷一片混亂

西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodóva）今年帶著新作「苦澀的聖誕節」叩關坎城影展最高榮譽金棕櫚獎。（美聯社）

西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodóva）今年帶著新作「苦澀的聖誕節 」叩關坎城影展 最高榮譽金棕櫚獎，這是他生涯第7度入選。該片昨於坎城世界首映，沒想到卻遇到記者看片昏厥，現場一度停止放映。

在電影「苦澀的聖誕節」開始5分鐘後，片中的女主角掛急診，沒想到現場傳來一陣哀嚎，起初大家以為是背影聲音，沒想到卻有觀眾陷入昏迷。而坎城也停止電影放映，緊急聯絡救護人員將該觀眾送醫，才結束虛驚。據了解，該名男子疑似患有癲癇症狀，當天是無預警發病才掀起慌亂。

「苦澀的聖誕節」以兩條故事線展開，一條為2004年3個女人所發生的故事，另外則聚焦在2025年的一名作家身上，最後由創作瓶頸上交錯出4人的關聯性，同時探討性別議題。而隨著故事進展，隱約可看出片中角色可能都與阿莫多瓦自己的經歷有關。

曾以「纏繞之蛇」獲最佳劇本、「當愛不見了」奪評審團獎的俄羅斯名導安德烈薩金塞夫（Andrey Zvyagintsev），此次也以新作「Minotaur」重返坎城。電影不改批判犀利風格，以一位中年男子為故事中心，在工作上必須面對公司營運壓力，回家又得面臨妻子出軌，最後選擇不動聲色的將小王殺害。

「Minotaur」表面上看似一樁市井小民的平凡故事，實則影射俄羅斯目前的當局現況，長期嚴重的經濟問題以及內政分崩離析，卻還是得維持表面上的美滿。甚至以「殺人」隱喻為戰爭符號，在放映完畢後，掀起如雷的掌聲，評價甚至超越阿莫多瓦的新作。

「暮光女」克莉絲汀史都華主演的法國片「Full Phil」此次入選「午夜展映」單元，她也隨劇組登上坎城紅毯，此次一改過去吸睛的穿搭，以一襲深紅黑點洋裝現身，保守但不失優雅氣質。

另外，曾以「教父3」入圍奧斯卡男配角的安迪賈西亞（Andy Garcia），執導新作「Diamond」同樣於20日世界首映，演員陣容包括奧斯卡影帝布萊登費雪，與老搭檔達斯汀霍夫曼和比爾莫瑞，但3人並未現身。該片被評為一封寫給洛杉磯的情書，也是對昔日偉大黑色電影的致敬，在坎城播映後意外獲好評。