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何必搭機去歐洲 美國這5小鎮可當平替

WSJ：AI抗拒潮流正在美國各地掀起

林俊傑帶媽媽赴美女友畢典「男友視角」放閃破分手謠言

記者闕志儒／即時報導
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林俊傑(左)與女友七七。圖／摘自微博
林俊傑(左)與女友七七。圖／摘自微博

金曲歌王林俊傑(JJ)去年底認愛小20歲美籍華裔網紅七七(Annalisa)後，感情動態一再備受關注點。近日他被網友目擊現身美國紐約，低調出席女友在帕森斯設計學院的畢業典禮，更傳出林媽媽也一同出席，陪伴女方迎接人生重要時刻。而這趟赴美行程，也讓先前外界關於兩人分手的揣測不攻自破。

JJ稍早在社群分享近況，文中寫下畢業的喜悅、家人晚餐、老友相聚與新回憶，並感性表示感謝那些讓生活變得真實的人，「有些日子，總比平常更熱鬧一些。畢業的喜悅、和家人的晚餐、老朋友的相聚、新的回憶，還有那些在縫隙裡悄悄成形的音樂。」照片中可見七七穿著畢業袍登台的畫面，以及兩人甜蜜同框合照，雖然文字未刻意高調放閃，但已然充滿甜甜的「男友視角」。

事實上，林俊傑與七七相差約20歲，曾多次被拍到同遊，女方也被發現現身JJ演唱會VIP區支持。去年底，JJ在母親70歲壽宴上曬出與爸媽、七七的合照，形同正式公開戀情，當時就掀起不少討論。今年3月JJ生日聚會照中未見七七身影，一度讓外界猜測感情生變，如今他不僅親赴女友畢業典禮，還帶著母親同行，看來小兩口感情穩定、甚至已有家人認可意味。

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