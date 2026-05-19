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五月天再創鳥巢紀錄稱王…阿信連環摔 身體狀況曝光

記者林士傑／即時報導
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五月天穿上高中制服，象徵回到音樂的起點。圖／相信音樂提供
五月天穿上高中制服，象徵回到音樂的起點。圖／相信音樂提供

五月天連續3年，帶著「回到那一天」巡演空降中國北京鳥巢，今年12場搭配主題，在歌迷相伴下重新回味過往的重要時刻，於昨晚完美落幕。不過主唱阿信在台上頻頻跌倒，狀況令人擔憂，問及身體還好嗎？他所屬相信音樂回應「好好的，謝謝關心」。

他們在第9場穿上高中制服獻唱「放肆」等歌曲，象徵回到歌唱起點，阿信表示看過各種風景，也穿過各種華服，「如今，我們在你們面前，我想告訴你，這25年我們最大的改變，是我們知道了五月天。」另外他們穿上當年主持節目的T恤，並透過歌曲串聯起從北京無名高地Live House唱進鳥巢的旅程，阿信大喊：「所有有夢想的人！有倔強的人！有堅持的人！你們都踏到鳥巢了！」

昨晚是五月天生涯在鳥巢的第55場演唱會，穩坐該場地紀錄保持王位，面對全新的里程碑，石頭表示這一刻是永恆的記錄，怪獸感性表示：「『回到那一天』從2023年起跑一直走到現在，超過1百場，久到感覺可以在台上一直玩音樂。」

話雖如此，但五月天傳出即將專注於籌備新專輯，此套巡演預計7月在台北大巨蛋正式劃下句點，門票23日在拓元售票開賣。因此不少中國粉絲穿著畢業制服參與倒數第2站，阿信表示：「你的故事，屬於這時代的故事，畢業典禮到這已結束，謝謝你們對五月天的疼愛！」最後3度安可送上「派對動物」，增添歡樂氣氛，跟大家相約邁向下個階段。

五月天累計完成55場鳥巢演唱會。圖／相信音樂提供
五月天累計完成55場鳥巢演唱會。圖／相信音樂提供

五月天

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