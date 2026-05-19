于朦朧、喬任梁列中元超度名單 寺方：代表台灣開放自由

彰化縣百年古剎社頭清水岩寺收到登記超度中國已故明星。(圖／社頭清水岩寺提供)

距離中元普度還有3個多月，彰化縣社頭清水岩寺已受理登記超度，發現中國已故男星于朦朧 、喬任梁赫然在名單內，其中于朦朧被一對夫妻登記點燈1年，並供奉1艘蓮花王船載他前往西方極樂世界。寺方今表示，超度對象近年多樣化，代表台灣開放自由。

清水岩寺今年8月21日至25日（農曆七月初九至七月十三日）將舉辦年度中元超度法會，有鑑於登記人數逐年增加，為避免信眾一窩蜂登記，今年提前在清明節以前受理登記，目前人數約5千人。清水岩寺本周六、日將舉辦浴佛節法會，請佛祖和菩薩庇佑眾生，信眾可參加。

清水岩寺總幹事陳慶福今表示，早年信眾登記超度的對象不外祖先和親朋好友，近年嬰靈、寵物、被路殺的流浪動物、噴農藥毒殺的昆蟲，對象越來越多樣化，去年有一對夫婦匯款為于朦朧點燈1年並買蓮花王船載他前往西方極樂世界，寺中人員看新聞才知于朦朧是對岸男藝人，網路對他死因很多猜測但都十分惋惜，今年又有信眾匯款超度于朦朧和另一名死亡藝人喬任梁，光是于朦朧至少5人登記超度。

陳慶福說，信仰宗教不必迷信，俗語說「心誠則靈」，很多信徒登記普度或超度得到感應就年年登記，有一名為了工作殺蟲的信眾罹患蟹足腫，腫塊樣子很像蟲，登記超度後或許心靈獲得慰藉和寄託，症狀逐漸緩解，加上治療而痊癒；本周周休二日浴佛節請信眾到佛寺共沐神恩，七月中元普度也是祈求得到平靜和歡喜，都期盼宗教淨化人心，身心得到安頓。