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孫安佐遭羈押禁見 經紀人遭酸交保秒切割 深夜發聲明

記者闕志儒／即時報導
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孫安佐經紀人「重讀天月」。(圖／摘自IG)
孫安佐經紀人「重讀天月」。(圖／摘自IG)

孫安佐因涉嫌槍砲、放火未遂等罪嫌，17日遭士林地院裁定羈押禁見。其經紀人「重讀天月」陳昱中則在偵訊後獲准以新台幣3萬元(約1006美元)交保，並遭限制住居、限制出境。「重讀天月」交保後當場表示卸任經紀人職務，舉動遭網友質疑是在切割、卸責，甚至有人指稱「負責灌油的就是他」，讓他深夜在Threads發出4點聲明。

「重讀天月」在聲明中強調，所有偵查程序均不公開，外界所稱他在筆錄中推卸責任，根本無從得知，「何來的我筆錄推卸責任？」他表示，案發後相關人等手機皆遭警方扣押，沒有造假空間，也提醒外界勿任意散布未經證實的說法。他也表示，火槍及孫安佐家中遭查扣物品，他們事前並不清楚內容與性質，只以為那是孫安佐對生存遊戲、玩具槍的興趣，並不知道涉及改裝。

針對拍攝影片爭議，「重讀天月」進一步說明，近期合作影片皆有合約、廠商溝通、拍攝時間與交件期限，原本腳本內容只是談孫安佐過去故事，完全沒有提及火槍。他表示，當天孫安佐情緒失控，半強迫要求拍攝自己的「新改良發明」，「孫那天非常失控的半強迫並說服我們， 一定要拍攝他的發明，他新改良的，不然他不要拍，直接爆氣，而且跟我們保證絕對沒問題」，團隊基於過去拍攝經驗才同意拍攝、上片。「重讀天月」也澄清，自己這次並非製作人或導演，主要工作是陪同孫安佐完成拍攝與合約協調。

對於外界批評他交保後秒辭職是在切割，「重讀天月」表示自己已在警局、地檢署配合調查約18小時，身心俱疲，也已承擔相應責任。他坦言，這次事件讓他確認自己已無法百分之百控制、溝通孫安佐行為，過去也曾與孫安佐父親約法三章，若再出現無法掌控狀況，就不再擔任經紀人。他強調卸任不代表切割，仍把孫安佐當朋友與家人看待，只是承認能力有限，「我已經盡力了，這個叫做切割？」

孫安佐(中)已被裁定羈押禁見。(本報系資料照)
孫安佐(中)已被裁定羈押禁見。(本報系資料照)

孫安佐

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