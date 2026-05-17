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鳳小岳新戲混男公關店 再會林心如 被虧「好搶手」

記者陳慧貞／即時報導
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林心如(右)、鳳小岳出席活動。記者沈昱嘉／攝影
林心如(右)、鳳小岳出席活動。記者沈昱嘉／攝影

鳳小岳去年以影集「人生清理員」拿下金鐘60迷你劇男主角獎，他今（17日）與林心如出席醫美品牌活動，提到近期將與曾莞婷合作主演「偶像劇教母」柴智屏新戲「愛上外星情人」，鳳小岳直誇曾莞婷給人的感覺「很舒服」，直接且幽默，隨著即將進入新戲讀本階段，他滿心期待能更了解對方。

據了解，「愛上外星情人」劇本設定天馬行空，描述一個外星人為了完成「與完美女人交配的成年禮」而降臨地球，最後陰錯陽差混進男公關店尋找真愛的奇幻性喜劇。鳳小岳2013年曾演出柴智屏製作的電影「小時代」，雙方暌違多年再度合作，他笑說：「在這行業裡，聽到柴姐樣找你，就是一定會去演的啊，這次能夠接到邀約，真的非常開心，劇本也很有意思，所以大家可以期待一下。」

說起合作曾莞婷，鳳小岳表示此為雙方的第二次合作，上一次是在影集「歡迎光臨二代咖啡」，對方曾短暫客串，彼此沒有太多對手戲，這次則會有相當多的互動。

而林心如新戲將於9、10月開拍，當場邀約鳳小岳再合作，但聽到對方接下來有三部戲要拍，驚訝之餘又虧「可能沒空」、「好搶手喔」，惹得鳳小岳不如如何接話：「我不知道，你劇本不是還沒寫完嗎？」林心如也笑回：「我可以為你寫啊！」互動相當逗趣。

鳳小岳出席活動。記者沈昱嘉／攝影
鳳小岳出席活動。記者沈昱嘉／攝影

鳳小岳出席品牌活動。記者沈昱嘉／攝影
鳳小岳出席品牌活動。記者沈昱嘉／攝影

鳳小岳出席品牌活動。記者沈昱嘉／攝影
鳳小岳出席品牌活動。記者沈昱嘉／攝影

林心如

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