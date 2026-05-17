曾訓李明依不會教小孩 狄鶯「康熙來了」發言遭起底

狄鶯對自己的教育方式很有自信。圖／摘自YT

狄鶯、孫鵬之子孫安佐 （現名孫健豪）因涉公然引燃自製「重裝型噴火槍」檢警昨搜索、拘提孫安佐，士林地檢署複訊後，依涉犯槍砲、放火未遂等5罪，昨晚向士林地院聲請羈押禁見，狄鶯在直播中痛哭「抱歉，都是我的錯」，有網友起底她早年上「康熙來了」談教育，遭網友酸是「跨時空打臉」。

狄鶯和李明依當年以單親媽媽的身分上節目，兒子剛好都是6、7歲，主持人蔡康永 問兩人，可不可以接受兒子將來沒出息，李明依說：「他可以沒出息，他最好不要考第一名，他到現在筆都還不會拿，我覺得OK啊！」一旁的狄鶯忍不住笑說「妳對妳兒子好沒信心喔」，狄鶯表示孫安佐要讀經，「看你念什麼學校，都要的，他現在大班我不會要求，以後我會要求，我希望他做有用的人」。

李明依提醒「有用的人不一定成績好啊」，狄鶯回：「也不一定啊，因為他現在還小，妳怎麼教他就怎麼做，妳不能放他去當流氓，妳還是要教育他啊！」

李明依解釋自己的本意並非是要讓小孩變壞人，狄鶯說：「妳要盡量教育他，能考第一名就考第一名，不能考就算了，因為妳當媽媽，他還小他不懂，當他不懂的時候就要教他，為什麼很多那種年輕人，被關的時候都罵他媽媽，因為我媽媽都不教我。」

狄鶯還轉頭訓了李明依「妳大概就是那個媽媽」，讓李明依一臉尷尬。

但狄鶯沒有要放過李明依，繼續說教：「怎麼可以這樣子，就是因為他不懂，妳要教育他的身心，總不能5歲拿刀去砍人，說沒關係，只要你OK就好，這個我聽不下去。」

蔡康永忍不住替李明依發聲「她沒有教她兒子拿刀砍人」，李明依無奈解釋「我沒那麼誇張，我只是不介意兒子的成績，我比較在意的是他的人格成長」，對比如今孫安佐情境，顯得格外諷刺。