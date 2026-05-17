我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭無人機攻俄釀4死 莫斯科遇1年多來最大空襲

Axios：川普幕僚憂中國未來5年內可能攻台

曾訓李明依不會教小孩 狄鶯「康熙來了」發言遭起底

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
狄鶯對自己的教育方式很有自信。圖／摘自YT
狄鶯對自己的教育方式很有自信。圖／摘自YT

狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）因涉公然引燃自製「重裝型噴火槍」檢警昨搜索、拘提孫安佐，士林地檢署複訊後，依涉犯槍砲、放火未遂等5罪，昨晚向士林地院聲請羈押禁見，狄鶯在直播中痛哭「抱歉，都是我的錯」，有網友起底她早年上「康熙來了」談教育，遭網友酸是「跨時空打臉」。

狄鶯和李明依當年以單親媽媽的身分上節目，兒子剛好都是6、7歲，主持人蔡康永問兩人，可不可以接受兒子將來沒出息，李明依說：「他可以沒出息，他最好不要考第一名，他到現在筆都還不會拿，我覺得OK啊！」一旁的狄鶯忍不住笑說「妳對妳兒子好沒信心喔」，狄鶯表示孫安佐要讀經，「看你念什麼學校，都要的，他現在大班我不會要求，以後我會要求，我希望他做有用的人」。

李明依提醒「有用的人不一定成績好啊」，狄鶯回：「也不一定啊，因為他現在還小，妳怎麼教他就怎麼做，妳不能放他去當流氓，妳還是要教育他啊！」

李明依解釋自己的本意並非是要讓小孩變壞人，狄鶯說：「妳要盡量教育他，能考第一名就考第一名，不能考就算了，因為妳當媽媽，他還小他不懂，當他不懂的時候就要教他，為什麼很多那種年輕人，被關的時候都罵他媽媽，因為我媽媽都不教我。」

狄鶯還轉頭訓了李明依「妳大概就是那個媽媽」，讓李明依一臉尷尬。

但狄鶯沒有要放過李明依，繼續說教：「怎麼可以這樣子，就是因為他不懂，妳要教育他的身心，總不能5歲拿刀去砍人，說沒關係，只要你OK就好，這個我聽不下去。」

蔡康永忍不住替李明依發聲「她沒有教她兒子拿刀砍人」，李明依無奈解釋「我沒那麼誇張，我只是不介意兒子的成績，我比較在意的是他的人格成長」，對比如今孫安佐情境，顯得格外諷刺。

狄鶯（左）過去曾說李明依不會教小孩。圖／摘自YT
狄鶯（左）過去曾說李明依不會教小孩。圖／摘自YT

孫安佐 蔡康永

上一則

坎城影展／綾瀨遙驚喜牽「老公」現身 露香肩飄仙氣

下一則

鳳小岳新戲混男公關店 再會林心如 被虧「好搶手」

延伸閱讀

孫安佐高調測試自製火焰槍被捕 狄鶯：兒子只是興趣

孫安佐高調測試自製火焰槍被捕 狄鶯：兒子只是興趣
狄鶯崩潰哭喊「都我的錯」 孫安佐國中就玩火 心疼護兒：他是天才

狄鶯崩潰哭喊「都我的錯」 孫安佐國中就玩火 心疼護兒：他是天才
狄鶯預告成真 孫安佐遭上銬帶走 她前一晚直播痛哭：來搜索啊

狄鶯預告成真 孫安佐遭上銬帶走 她前一晚直播痛哭：來搜索啊
狄鶯怒批檢「靠孫安佐升官」超討厭美國：他們傷害我兒子

狄鶯怒批檢「靠孫安佐升官」超討厭美國：他們傷害我兒子

熱門新聞

福原愛(左)產後首度露面，和排球好手古賀紗理那現身。（取材自IG）

福原愛為「橫濱男」生了 低調升格3寶媽 產後首露面「判若兩人」

2026-04-18 19:08
江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供

遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

2026-05-10 11:35
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
許氏家族照，依左至右為：展榮、許爸爸、許媽媽、展瑞。(圖／星展娛樂提供)

展榮展瑞憶童年 不捨母變賣嫁妝換兄弟倆的醫藥費

2026-05-07 10:27

超人氣

更多 >
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休

一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休
「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老

「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老
美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議
南加富人區警上門抓人 亞裔女嚇傻 結局意想不到

南加富人區警上門抓人 亞裔女嚇傻 結局意想不到