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孫安佐恐是「團伙犯罪」狄鶯喊兒是天才 律師：放錯重點

記者陳慧貞／即時報導
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藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（白外衣者）因涉犯槍砲、放火未遂等5罪遭士林地檢署聲羈押...
藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（白外衣者）因涉犯槍砲、放火未遂等5罪遭士林地檢署聲羈押禁見，士林地院稍早下午3點開庭，經過一小時審理，裁定羈押禁見。記者翁至成／攝影

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，涉嫌公然引燃自製「重裝型噴火槍」並散布影片，昨（16日）遭檢警發動搜索拘提，於住處查獲改裝噴火裝置、改裝傘但槍擊模擬槍等物品，依涉犯槍砲、放火未遂等5項罪嫌遭羈押禁見。狄鶯在孫安佐遭逮捕前曾開直播痛哭護兒，誇兒是「天才」，更哭喊：「中研院為什麼不吸收他呢？」引發外界熱議，律師陳君瑋發文建議狄鶯應該重視兒子平常都跟誰連絡。

日前孫安佐測試「肩負式噴火裝置」，專案小組已於16日清晨同步搜索他與陳昱中住處。今日下午3時召開羈押庭，法官經過1小時多庭訊，裁定孫安佐羈押禁見。律師陳君瑋在社群平台發文表示，「槍砲條例」多數是黑道火拚才會用到的條文，檢調恐判斷孫安佐並非一人有犯罪嫌疑，而是團伙犯罪，故認定有串證、滅證之虞，構成羈押理由。

狄鶯日前在直播中情緒崩潰為兒抱不平，直言孫安佐是天才且未傷害人，外界恐怕是嫉妒他，同時也不解中研院為何不將其吸收，此番言論引發討論。律師陳君瑋則提醒狄鶯，與其抱怨國家沒有好好重視她兒子的長才，還不如檢討兒子平常都跟誰聯絡。

狄鶯直播護兒引發熱議。／摘自Twitch
狄鶯直播護兒引發熱議。／摘自Twitch

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