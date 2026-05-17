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「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

記者李姿瑩／即時報導
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IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

IU和邊佑錫主演的「21世紀大君夫人」日前播出完結篇，本應該是浪漫動人的Happy Ending ，卻意外踩到南韓觀眾最在意的歷史地雷。如今劇組道歉還不夠，IU在個人生日會上也鞠躬道歉，把責任攬在自己身上。

「21世紀大君夫人」原本故事採用架空歷史，但觀眾看得相當認真，認為相關歷史考證不足。尤其是當看到劇中朝臣向君王行禮高呼「千歲」，還有邊佑錫登基帶的冠冕不合禮制等，把南韓當作是中國的藩屬國，被認為涉嫌矮化國格、扭曲歷史。

對此，劇組緊急向觀眾道歉，針對劇中的世界觀、歷史考究不夠嚴謹道歉。劇組解釋，因為「大君夫人」是發生在架空時代的浪漫愛情故事，對於朝鮮禮法的變化考慮不夠細膩，非常抱歉造成觀眾不舒服。之後會在串流平台和重播時調整相關字幕和畫面，期盼觀眾能夠諒解。

現在演員們在終映後不敢發聲，還被群情激憤的觀眾要求集體道歉。IU昨天剛辦33歲生日會，跟粉絲們包場一起收看「大君夫人」完結篇。她雖未言明種種爭議，卻主動發話說應該承擔更多責任，也應該表現得更好，「如果讓大家感覺失望、或者有任何不足、不完美的地方，真的都是我的錯」。

看著IU哽咽鞠躬道歉，粉絲心疼不已，直說這不是IU的錯。人美心善的IU還以粉絲名義，向醫院、獨居老人機構等社福團體捐出3億韓元，持續「生日捐贈」善舉不間斷。

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